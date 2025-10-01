LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El argentino James Lewis Parker busca al experimentado pivote Iván Montoya ante el Guadalajara. santi Molina
Balonmano | Liga Asobal

El Alicante, nuevo en la Asobal pero con mucha experiencia

El próximo rival del BM Logroño, que visitará el Palacio el viernes (19.00 h.), está compuesto por veteranos de la confianza de su entrenador Fernando Latorre

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:19

La derrota sufrida en Cuenca ya quedó atrás para el Ciudad de Logroño, que analizó a principios de esta semana el vídeo de aquel encuentro ... en el que el equipo franjivino demostró no estar acoplado defensivamente. A partir de entonces, los de Miguel Ángel Velasco, que estos días no ha podido contar con Oriol Zarzuela por estar enfermo, han centrado sus esfuerzos en preparar la visita del Horneo Eón Alicante, uno de los recién llegados a la Liga Asobal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    IMV: qué es, cómo se solicita y cuánto se cobra
  2. 2 La famosa esquina del Guipuzcoano
  3. 3

    La Rioja es la región donde más inmigrantes cobran el IMV respecto a los beneficiarios
  4. 4

    Bynds reabrirá el local de El Barato y devolverá el comercio a la plaza del Mercado
  5. 5 Salud inicia la vacunación antigripal con los 27.000 escolares de hasta 11 años y 4.000 mayores de residencias
  6. 6

    Una vocación que crea saga en Logroño
  7. 7

    Alonso pedirá al TSJ que le designe único candidato a la presidencia del fútbol riojano
  8. 8

    El corazón de Logroño más seguro
  9. 9

    La Flotilla de ayuda a Gaza ya está rodeada de buques de la Armada israelí
  10. 10 La borrasca se ceba con Baleares: parte de Ibiza sin luz y personas atrapadas en vehículos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Alicante, nuevo en la Asobal pero con mucha experiencia

El Alicante, nuevo en la Asobal pero con mucha experiencia