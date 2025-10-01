El Alicante, nuevo en la Asobal pero con mucha experiencia

La derrota sufrida en Cuenca ya quedó atrás para el Ciudad de Logroño, que analizó a principios de esta semana el vídeo de aquel encuentro ... en el que el equipo franjivino demostró no estar acoplado defensivamente. A partir de entonces, los de Miguel Ángel Velasco, que estos días no ha podido contar con Oriol Zarzuela por estar enfermo, han centrado sus esfuerzos en preparar la visita del Horneo Eón Alicante, uno de los recién llegados a la Liga Asobal.

Aunque se trata del debut de los alicantinos en la máxima categoría del balonmano español, su plantilla alberga mucha experiencia. Comenzando por sus entrenadores, el excentral Fernando Latorre, que además entrenó, entre otros, al Benidorm, y su segundo, el expivote Iker Serrano de una multitud de equipos (Almería, Arrate, Puerto Sagunto, Bidasoa y Benidorm).

En la pista, el Alicante también cuenta con jugadores de peso, muchos de ellos dirigidos antes por Latorre. Es el caso del defensor Pepe Oliver, con pasado en el Barça, Torrelavega y Benidorm. El lateral macedonio Darko Dimitrievski (32 años) es otro gran conocedor de la Asobal ya que jugó en Puerto Sagunto, Ademar, Sinfín y el Atlético Valladolid. El internacional argentino James Lewis Parker, de 31 años, es otro de jugadores con pasado en Benidorm -cuatro temporadas- además de tener experiencias en la liga egipcia y en la catarí.

El central y uno de los motores del equipo, Ander Torrico, también jugó varias campañas bajo las órdenes de Latorre en el Benidorm, además de vestir la camiseta del Sinfín y del Anaitasuna. Lo mismo que su compañero Borja Méndez, con tres campañas en el Benidorm además de jugar en el Teucro, Atlético Valladolid y Nava. El portero canterano del Barça Roberto Domenech también jugó en la ciudad de la costa alicantina, por lo que Latorre cuenta con muchos efectivos de su máxima confianza.

Quien nunca estuvo bajo la batuta de Latorre pero es uno de los mejores pivotes ofensivos de España es Iván Montoya, con pasado en Huesca y Granollers y que alguna vez fue pretendido por el Ciudad de Logroño y que nunca llegó por su alto caché.

De esta forma, el Horneo Eón Alicante, que ha perdido contra el Barça y el Torrelavega y ha ganado al Guadalajara, es un debutante en la Asobal pero con un potencial y experiencia de cualquier equipo de la liga.