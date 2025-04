Úriz apuesta por «no especular» en la final ante el Bisbal

La finalísima. El Clavijo se juega esta sábado (18.10 horas) la permanencia en Segunda FEB en La Bisbal d'Empordà. Llegará con los once ... puntos del partido de ida disputado en Lobete. Pero Ricardo Úriz tiene claro que su equipo no va a especular y que será decisiva la gestión de las emociones.

- Llega el partido decisivo.

- Sí, es verdad. Llegamos al último partido. Sabemos que vamos a un sitio caliente y ese ambiente que nos podemos encontrar nos tiene que servir de motivación. Tenemos claro que debemos ajustar de cara al segundo partido algunas cosas, pero creo que el equipo hizo un buen trabajo con la dificultad que supone pues enfrentarte a un equipo de rachas, que es capaz de encadenar dos, tres triples seguidos y de la misma manera fallarlos. Tenemos que estar preparados para esas idas y venidas. La lucha por el control de rebote se antoja otra vez muy importante y el equipo esto lo entendió. Tenemos que estar preparados para intentar frenar a jugadores importantes que a lo mejor el otro día no estuvieron del todo bien... Vamos a intentar prepararnos de la mejor manera posible.

- ¿Cómo se prepara un partido como éste?

- Nosotros tenemos que afrontar el partido y plantear el partido como si fuéramos empatados. En tres minutos ellos fueron capaces de quitarnos no sé cuántos puntos. Entonces, tenemos que entender que ellos desde el inicio van a tener a la gente apretando y que esto va a activar a los jugadores. Tenemos que minimizar sus rachas positivas e intentar maximizar sus rachas negativas para tener ese cierto control del partido.

Para mí es clave el rebote porque el rebote ofensivo de ellos les da muchos puntos de segundas opciones. ¿Por qué? Porque van, y tienen muy claro quién tira y quién va al rebote. Y esto les hace un equipo muy peligroso y, si controlamos ese rebote, no solamente les cortamos esas segundas opciones sino que también tenemos la posibilidad de correr.

- ¿Qué cambia con respecto al primer partido del 'play out'?

- Les conocemos ya un poquito más y ellos también nos conocen un poquito más a nosotros y seguramente de cara al segundo choque pues habrá que modificar y ajustar alguna cosa. Es un equipo que se encuentra muy bien en el juego roto y en su casa van a ser todavía más incisivos. Tienen mucho uso del tiro de tres y nosotros tenemos que intentar en la medida posible cortar esos momentos en los que ellos están acertados. Está claro que el otro día dentro de una normalidad supimos tener un control del partido. En el momento en el que el juego se descontrola un poco yo creo que ellos ahí son mucho más hábiles y tienen más experiencia con ese ADN, con jugadores que llevan muchos años jugando juntos y en casa yo creo que van a intentar forzar este ritmo.

Lo importante es no especular es decir, nosotros tenemos que tener claro que el partido empieza 0-0 y que podemos tener un buen comienzo o no y tenemos que reponernos a lo largo del partido. El partido seguramente vaya por momentos difíciles y por momentos más controlados. Ellos tuvieron el desacierto en un jugador importante como es Ford que hizo 0 de 12 en tiros de campo yesto no es habitual para su máximo anotador y máximo reboteador. Vamos a seguir teniendo muy bien controlados a sus jugadores importantes. Torrent quizás en todo el partido no hizo grandes números pero al final metió dos triples importantes. Xavi Torrent en su casa pues es un jugador peligroso. Niemi hizo aquí un partidazo estuvo muy muy acertado y llevó el control del partido y estuvo tanto incisivo en la asistencia como en la anotación. Vamos a tener que ajustar un poquito con él, sin olvidarnos de sus jugadores importantes. Ellos confían en una rotación de 8 o 9 jugadores y nosotros tenemos que entender que cada jugador pues hace unas cosas bien y el scouting individual en este partido se antoja muy importante.

- El ambiente va a ser duro y las emociones van a ser importantes.

- Total. El ambiente que nos vamos a encontrar allí nos tiene que servir de motivación. Motivación. Es la palabra. En un partido caliente hay que controlar las emociones en los buenos momentos y en los no tan buenos. Una cosa que hicimos bien el otro día fue jugar como equipo en las buenas y en las malas y tenemos que ir allí con esa línea. Seguramente el que sea capaz de controlar mejor esas emociones tendrá más opciones de llevar el control del partido.

- ¿De qué se habla estos días en el vestuario?

- En el vestuario me imagino que hablarán de muchas cosas. El mensaje que queremos transmitirles a los jugadores es el tener el mayor control de lo que nosotros podemos controlar. Hay una parte que nosotros no podemos controlar, pero en las cosas que podemos en eso debemos estar concentrados, en conseguir miniobjetivos y, de esa manera, tener un cierto control sabiendo que ellos tienen la capacidad y el talento de poder romper el partido en un momento dado y, entonces, no podemos deshacernos sino seguir focalizados en que nuestro momento va a llegar y llegar con opciones al final del partido

- ¿Los jugadores cómo están?

- Con muchas ganas y con mucha motivación de que llegue ya el sábado. Veo al equipo entrenar bien veo al equipo comprometido, con ganas de que llegue el fin de semana. Intento darles las herramientas para que ellos también se encuentren cómodos en el campo y que el partido dentro de la medida posible lo podamos tener controlado.

- Cuando llegó el objetivo era la salvación y ahora se tiene a un paso.

- Sí, el objetivo era llegar al final en la mejor versión, intentar llegar en el mejor momento. Y yo creo que llegamos en un buen momento. En los jugadores y el staff y encabezado por mí -porque yo creo que hay una serie de personas importantes que no salen en la tele pero que está trabajando muy bien- la línea de compromiso es alta. Nos pueden salir mejor o peor las cosas pero la gente está metida, y no solamente la gente que lleva aquí mucho tiempo, que se entiende que es así, sino la gente de fuera. Esto es positivo y en nuestras cabezas no cabe otra cosa más que intentar hacerlo lo mejor posible en un campo pequeño en el que la gente va a estar encima y hacer que ese ambiente nos sirva de motivación para competir.

- ¿Cómo se pueden controlar esas emociones, cómo se trabaja ese control y tiene miedo de que en los últimos minutos vuelva a la cabeza los malos minutos finales del partido ante el Albacete, en el que se fue el triunfo en el tramo final después de un gran encuentro?

- Cuando tú planteas un partido sabes que va a haber picos picos en los que el equipo contrario va a jugar mejor, picos en los que tú vas a encontrarte mejor o vas a encontrar las herramientas para hacer daño. Al final esto es un juego constante en los que minimizar los momentos buenos de ellos y aumentar los momentos en los que nosotros hacemos daño. Luego hay una serie de circunstancias o factores que no van a depender de nosotros. Lo importante es que el equipo esté unido esté comprometido y que, sobre todo, esté motivado en un ambiente chulo para jugar.

- ¿Son suficientes 11 puntos?

- La diferencia parece a simple vista amplia pero en el baloncesto moderno 11 puntos no son como antes, cuando yo empezaba, que esas diferencias quizás eran casi definitivas. Ahora no, el otro día ya se demostró en 3 minutos son capaces de bajarte 14-15 puntos. Es una diferencia que nos puede ayudar algo, sí, pero nosotros tenemos que ir con la mentalidad de empezar de cero el partido y de no especular. Tenemos que seguir teniendo claro a qué jugamos y dónde queremos hacerle daño a ellos.

- ¿Es de justicia que el Clavijo se salve?

- El deporte es justo a veces no y a veces sí. Es importante no tanto mirar el resultado como mirar qué tenemos que hacer para llegar en las mejores condiciones. Ese es el foco. Depende de nosotros que estemos bien en defensa, que controlemos el rebote defensivo, que esto nos permita correr en transición, que cuando juguemos en estático tengamos claro dónde queremos poner el balón. Es donde nosotros tenemos que poner el foco. Una vez que termine ya valoraremos pero ahora el equipo está centrado en esto, estamos intentando simular lo que nos vamos a encontrar el sábado y esto los jugadores lo tienen claro y el compromiso es alto por parte de todos ellos.

- ¿Y físicamente están todos bien?

- De momento están todos los jugadores disponibles, están todos con muchas ganas y físicamente con cierto cansancio, ciertas molestias pero dentro de una normalidad.