El Unibasket se reencuentra con un Unicaja imparable
El conjunto riojano, que viene de hacer su mejor partido, repite en Lobete ante el cuadro malagueño, que cuenta todos sus partidos ligueros por victorias
Logroño
Sábado, 25 de octubre 2025, 08:40
Hace poco más de tres campañas, el proyecto de Unibasket acababa de nacer en Liga Femenina 2 y en su grupo se encontraba con un ... Unicaja en crecimiento que quería ir mejorando para equipararse con su sección masculina poco a poco. Ahora, no mucho tiempo después, se reencuentran en la categoría superior. Lo hacen esta tarde en el polideportivo de Lobete, a partir de las 19.00 horas.
Las malagueñas cuentan con más experiencia en la Liga Challenge que las capitalinas y han comenzado la temporada como un tiro. Hasta el momento, cuentan todos sus partidos por victorias y han ofrecido versiones distintas en ellas. Mientras que en el José María Martin Urbano han mostrado una cara muy ofensiva (93 y 97 puntos anotados en su dos encuentros como local), cuando han jugado lejos de su hogar han apelado a un perfil más defensivo para imponerse en choques igualados.
Esta tarde se encontrarán con un Bosonit Unibasket tranquilo y asentado tras dos victorias y otras tantas derrotas y que viene de jugar su mejor partido ante Lima-Horta en el mismo escenario que hoy. Las capitalinas mantendrán su apuesta por la defensa para, desde atrás, edificar una base sólida para aspirar al triunfo ante las malagueñas.
