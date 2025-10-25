El Unibasket se reencuentra con un Unicaja imparable

Hace poco más de tres campañas, el proyecto de Unibasket acababa de nacer en Liga Femenina 2 y en su grupo se encontraba con un ... Unicaja en crecimiento que quería ir mejorando para equipararse con su sección masculina poco a poco. Ahora, no mucho tiempo después, se reencuentran en la categoría superior. Lo hacen esta tarde en el polideportivo de Lobete, a partir de las 19.00 horas.

Las malagueñas cuentan con más experiencia en la Liga Challenge que las capitalinas y han comenzado la temporada como un tiro. Hasta el momento, cuentan todos sus partidos por victorias y han ofrecido versiones distintas en ellas. Mientras que en el José María Martin Urbano han mostrado una cara muy ofensiva (93 y 97 puntos anotados en su dos encuentros como local), cuando han jugado lejos de su hogar han apelado a un perfil más defensivo para imponerse en choques igualados.

Esta tarde se encontrarán con un Bosonit Unibasket tranquilo y asentado tras dos victorias y otras tantas derrotas y que viene de jugar su mejor partido ante Lima-Horta en el mismo escenario que hoy. Las capitalinas mantendrán su apuesta por la defensa para, desde atrás, edificar una base sólida para aspirar al triunfo ante las malagueñas.