El Unibasket recibe un serio aviso

Luismi Cámara Logroño Sábado, 22 de marzo 2025, 18:10 | Actualizado 18:16h. Comenta Compartir

No debe perder el norte el Bosonit Unibasket si no quiere llevarse una sorpresa desagradable en el momento cumbre de la temporada. Este sábado, el ... Mataró avisó al conjunto logroñés de que todo lo bueno que se ha hecho hasta ahora no vale de nada si no se conserva el buen juego practicado a lo largo de la fase regular. Ganaron las catalanas con todo merecimiento por 64-57 a un conjunto blanquivino que recibe la segunda derrota del curso. Es un tropiezo sin consecuencias pero debe servir para reflexionar y corregir de cara al 'play off' de ascenso.

Era evidente que las locales ponían mucho más en juego que las riojanas. Las catalanas están inmersas en la lucha por la salvación, mientras que las visitantes disfrutan de la primera plaza que nadie puede arrebatarles ya. Y sobre la pista, el Mataró transformó esa tensión en energía para poner en serios aprietos al Unibasket. Pese a lo ajustado del marcador, se podía observar que las pupilas de Dani Rubio no se encontraban cómodas sobre la cancha del pabellón Josep Mora. Aunque mantenían su habitual buen trabajo defensivo y la predisposición a cargar el rebote ofensivo, no encontraban tiros cómodos y, cuando lo hacían, se mostraban erráticas (6 canastas en 19 intentos en el primer parcial). Y, pese a todo, las blanquivino cerraron los diez minutos iniciales por delante (14-15). Romakuruma Mataró Grau (5), Oliver (5), Tutusaus (10), Pey (2) y Padrosa (2) –cinco inicial–, Farré (10), Arias (7), Nogués (6), Chasco (13) y Talaverón (4). 64 - 57 Bosonit Unibasket Alonso (5), Llorente (6), Salcedo (10), Angulo (10) y Flórez (12) –cinco inicial–, Aldecoa (5), Rosales (7) y Terrer (2). Parciales 14-15, 28-24 (descanso); 43-34 y 64-57 (final).

Árbitros Chacón y Esteve. Sin eliminadas. El segundo cuarto fue peor todavía. Tres minutos les costó a las logroñesas anotar la primera canasta... y fue la única que sumaron en más de seis minutos, tiempo que las catalanas aprovecharon para anotar diez puntos de manera consecutiva y poner un peligroso 26-17 en el marcador. Se vio obligado a parar el partido el preparador visitante y su tiempo muerto surgió efecto. Ocho puntos consecutivos del Unibasket volvieron a igualar el choque. La defensa del Bosonit había subido un punto y eso permitía transiciones para canastas en ventaja. Solo más fallos poco habituales de cara al aro rival impedían un mejor resultado. Los aspavientos de Dani Rubio ante una entrada errada por la izquierda de Emma Flórez tras un robo de balón eran el fiel reflejo de las sensaciones que transmitía el cuadro capitalino. Cierto es que los cuatro puntos de desventaja con los que se iba el Unibasket a vestuarios era una distancia muy recuperable. La dinámica no varió tras el descanso, con un Mataró enchufado y dispuesto a sorprender al líder. Los acercamientos de un espeso visitante eran respondidos con contundencia por el acierto catalán, que cerraba el tercer cuarto de nuevo con una importante renta a su favor que amplió ya a un casi definitivo 49-36 aunque al Unibasket nunca hay que darle por batido dadas sus buenas prestaciones en los últimos parciales. No se dio esta vez y cayó la segunda del curso. No hay por qué preocuparse, pero es un aviso a tener en cuenta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Baloncesto

Bosonit