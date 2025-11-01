El Unibasket persigue prolongar su estado de gracia

Dos partidos para enmarcar. No se pueden definir de otra manera las dos victorias que el Bosonit Unibasket firmó ante Lima-Horta y Unicaja Mijas ... en las jornadas precedentes en el polideportivo de Lobete. 64-45 y 77-49. Resultados contundentes y, sobre todo, juego exquisito.

La defensa en el equipo dirigido por Dani Rubio no es negociable. Y si a eso le suma una fluidez ofensiva espectacular y un soberbio acierto desde la larga distancia, el resultado no puede ser otro que los dos triunfos consecutivos ante dos adversarios de postín.

Las catalanas sufrieron la inspiración de Ceci Aldecoa en una primera parte sobresaliente. La capitana blanquivino acertó con seis de sus diez lanzamientos desde el triple. Y una semana después, Unicaja sucumbió ante una enorme Linda Van Schaik, que se fue hasta los 30 puntos, con siete triples en una serie con solo tres errores.

Las verdes llegaban a Logroño sin haber conocido la derrota en las cuatro jornadas anteriores y se llevaron un serio correctivo ante las capitalinas.

El Unibasket está ahora asentado en la zona alta de la Liga Challenge, con tres triunfos y dos tropiezos. Eso es estar muy lejos de la zona peligrosa y las logroñesas transmiten la sensación de que el objetivo de diez victorias marcado por Rubio para alcanzar la salvación se va a lograr de manera holgada.

De momento, esta tarde (19.00 horas) buscarán la cuarta en el Palacio de Deportes de San Pablo ante el Cajasol Baloncesto Sevilla. Para lograrla, deben mantener el nivel y no pensar en que el juego va a fluir siempre como en los dos duelos anteriores. No suele ser precisamente el Unibasket un equipo ni condescendiente ni complaciente, y no tiene pinta de que viaje a tierras andaluzas sin pensar en pelear cada balón.

Y hará bien. Porque el Cajasol, pese a caer en las tres primeras jornadas, está a un solo triunfo de las riojanas pero viene también de ganar sus dos últimos partidos, ante Domusa Teknik Iraurgi (que ganó con claridad al Bosonit en Lobete) y al Santfeliuenc.

En el 'roster' del conjunto sevillano destaca Conchi Satorre que, con solo 25 años, ya es toda una veterana y una referencia en la categoría. La almeriense, que llegó este verano al Cajasol desde el Estepona, ha comenzado la temporada como un tiro y lidera la tabla de máximas anotadoras de la liga con una media de 19,8 puntos por encuentro. Además, es la tercera más valorada de la competición.

También destaca por dentro la catalana Fanta Gassama (22 años y 1,85 metros), todo un seguro bajo los aros con sus 8,6 puntos y 8 rebotes por partido.