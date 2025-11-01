LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sedlakova busca el pase a una compañera en el partido del Unibasket ante el Unicaja. Miguel Peche
Baloncesto

El Unibasket persigue prolongar su estado de gracia

Las logroñesas pretenden prolongar ante el Cajasol los dos excelentes partidos disputados en Lobete

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:37

Comenta

Dos partidos para enmarcar. No se pueden definir de otra manera las dos victorias que el Bosonit Unibasket firmó ante Lima-Horta y Unicaja Mijas ... en las jornadas precedentes en el polideportivo de Lobete. 64-45 y 77-49. Resultados contundentes y, sobre todo, juego exquisito.

