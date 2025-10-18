LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Losada pelea la posición con Van en el partido entre Unibasket e Iraurgi. Juan Marín
Baloncesto

El Unibasket tiene una nueva oportunidad en Lobete

El conjunto blanquivino pretende romper ante el Lima-Horta la mala racha de dos derrotas consecutivas

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:46

Comenta

Segunda oportunidad para el Bosonit Unibasket en casa. Las riojanas afrontan esta tarde, a partir de las 19.00 horas, su segundo partido de la ... temporada en el polideportivo de Lobete. Lo hace ante el MCR Lima-Horta, que llega al centro deportivo capitalino asentado en la sexta plaza de la clasificación, con dos triunfos y una derrota, mientras que el conjunto blanquivino se sitúa en la duodécima posición, con el balance invertido con respecto a las catalanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  4. 4

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones
  9. 9 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Unibasket tiene una nueva oportunidad en Lobete

El Unibasket tiene una nueva oportunidad en Lobete