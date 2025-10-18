El Unibasket tiene una nueva oportunidad en Lobete

Segunda oportunidad para el Bosonit Unibasket en casa. Las riojanas afrontan esta tarde, a partir de las 19.00 horas, su segundo partido de la ... temporada en el polideportivo de Lobete. Lo hace ante el MCR Lima-Horta, que llega al centro deportivo capitalino asentado en la sexta plaza de la clasificación, con dos triunfos y una derrota, mientras que el conjunto blanquivino se sitúa en la duodécima posición, con el balance invertido con respecto a las catalanas.

Las pupilas de Dani Rubio llegan a este choque con la intención de volver a catar el dulce sabor de la victoria tras dos derrotas consecutivas. La pasada semana estuvieron a punto de ganar lejos de Logroño al Santfeliuenc y la anterior jornada habían caído como anfitrionas ante el Domusa Teknik Iraurgi.

Precisamente, el bloque azcoitiarra ha sido el único rival ante el que las riojanas no han podido competir. Pelearon pero el cuadro vasco se mostró muy superior al Unibasket en la presentación de las blanquivino ante su afición.

No quieren repetir esas malas sensaciones las capitalinas sobre un parqué en el que el año pasado resultaron intratables. Pero la Liga Challenge es otra cosa y el estreno en la segunda categoría del baloncesto femenino español está resultando duro. Algo que, por otra parte, ya se esperaba.

Para doblegar al Lima-Horta, el Unibasket tendrá que prestar atención en minimizar la efectividad de las polivalentes Julia Rueda y Mireia Aguado, que han comenzado la campaña con muy buenas sensaciones en la anotación, y de la poderosa Emma Trawally en las cercanías del aro.