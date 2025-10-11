El Unibasket busca abrir hueco con el Santfeliuenc

Jugar en un pabellón que lleva el nombre de Juan Carlos Navarro frente a un equipo casi centenario eleva la motivación de cualquiera. Pero el ... Bosonit Unibasket no necesita un extra de motivación más allá que sumar la derrota del curso en la Liga Challenge en el choque que esta tarde, a partir de las 18.15 horas, le medirá en Sant Feliu de Llobregat a un histórico del baloncesto catalán como el Santfeliuenc.

Dani Rubio y las suyas llevan una de cal y otra de arena en este comienzo de temporada. Ganaron en Paterna y perdieron en Logroño. Ahora tienen la oportunidad de volver a desnivelar la balanza hacia su lado positivo ante un rival que no ha tenido un buen comienzo liguero y al que el conjunto blanquivino puede dejar tocado con apenas tres jornadas ligueras disputadas.

Las catalanas no conocen la victoria en sus dos choques previos y el Unibasket tiene la oportunidad de mantenerse en la zona cómoda de la clasificación y, además, comenzar a dejar rivales por debajo en el objetivo prioritario de alcanzar la salvación lo más pronto posible. Las de Dani Rubio mostraron sus cualidades ante el equipo vinculado del Valencia Basket, pero un Iraurgi sólido y contundente les avisó de que no va a ser un camino de rosas. Hoy tienen la oportunidad de quitarse una espina.