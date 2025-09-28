LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pardina pelea un rebote en el partido ante el LogroBasket. Sonia Tercero
Baloncesto

El Clavijo aspira al pleno ante el Valle de Egüés

Si los blanquiazules han ganado todo, los navarros visitan Logroño tras caer por amplias diferencias ante los otros dos rivales del Grupo A copero

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:18

El Reina Proteínas Clavijo busca el pleno en la fase de grupos de la Copa España. Ganó en la primera jornada al Iraurgi (68-65) ... con un triple providencial en el último segundo de Jacobs y superó con mucha solvencia al LogroBasket en el primer derbi oficial de ambos equipos (57-63). El último partido le mide al Castillo de Gorraiz Valle de Egüés en el Palacio de los Deportes capitalino a partir de las 12.00 horas.

