El Clavijo aspira al pleno ante el Valle de Egüés

El Reina Proteínas Clavijo busca el pleno en la fase de grupos de la Copa España. Ganó en la primera jornada al Iraurgi (68-65) ... con un triple providencial en el último segundo de Jacobs y superó con mucha solvencia al LogroBasket en el primer derbi oficial de ambos equipos (57-63). El último partido le mide al Castillo de Gorraiz Valle de Egüés en el Palacio de los Deportes capitalino a partir de las 12.00 horas.

Si los blanquiazules han ganado todo, los navarros visitan Logroño tras caer por amplias diferencias ante los otros dos rivales del Grupo A copero.

Si se imponen los de Ricardo Úriz se asegurarán una de las catorce plazas que dan acceso a los dieciseisavos de final de la competición, ya contra los equipos de Primera FEB, que se disputarán a partido único en la cancha del cuadro de menor categoría el 21 o 22 de octubre. Si pierden habrá que ver cómo queda la clasificación única para comprobar si siguen vivos.

Úriz quiere aprovechar el partido para «seguir creciendo», pero resaltó en la rueda de prensa previa que su «máxima intención» es «estar muy bien defensivamente. Donde creo que el equipo tiene mucha capacidad es defensivamente, atrás. Y es donde estamos poniendo realmente el foco, donde queremos tener esa línea ascendente, y que todos tengamos claro lo que tenemos que hacer en cada momento del partido. Queremos crecer como equipo, aunque lógicamente habrá jugadores que tengan cierta relevancia en el aspecto ofensivo. Pero para ganar necesitamos de todos,. Para que esos jugadores consigan darnos esa eficiencia y esos puntos adelante, necesitamos otros que hagan también su trabajo». Eso sí, el míster del Clavijo se mostró «contento con la línea que está teniendo de trabajo del equipo y el domingo es una buena prueba para comprobarlo».