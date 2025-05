Primera toma de contacto sin avances significativos entre Clavijo y Baskonia

Nada cerrado todavía pero parecen condenados a entenderse. La predisposición tanto por parte del Clavijo como desde el lado del Baskonia es positiva para renovar ... la colaboración que se inició el pasado verano. Pese a los problemas del comienzo de la campaña pasada, sobre todo cuando el conjunto logroñés veía necesaria la destitución de Jorge Serna y los alaveses demoraron varias semanas su apoyo a esta decisión, la llegada de Ricardo Úriz y el desenlace feliz del 'play out' con la salvación de los blanquiazules animaban a ambas entidades a seguir cooperando la próxima campaña.

La reunión que mantuvieron este martes dirigentes del Clavijo y del Baskonia no hizo más que confirmar esa buena sintonía que Félix Sanz, presidente del club logroñés,afirmaba que existía el lunes en TVR, aunque los avances no han sido tan significativos como para poder avanzar pacto alguno. El dirigente blanquiazul destacaba ante las cámaras de La Prórroga el buen trabajo del técnico navarro desde su llegada al Palacio de los Deportes, además de la positiva integración de los jugadores vinculados de los alaveses y, por tanto, mostraba su inclinación por la continuidad tanto del entrenador como de los jóvenes deportistas como parte de la futura plantilla del equipo de Segunda FEB. Todo ello formaba parte de la letra para la prolongación del convenio entre la entidad dirigida por José Antonio Querejeta y la presidida por Félix Sanz.

«Úriz ha sido jugador, comprende la competición, tiene un modo de dirigir que es de mi gusto. Llegó con un equipo dividido a nivel interno y ha sido capaz de aglutinarles, motivarles, de dejarles crecer, de dirigirles y su balance es positivo. Es una persona que me gusta», explicaba Sanz en TVR.

Sobre los vinculados bakonistas sí que quería marcar diferencias con respecto a lo ocurrido esta temporada. el dirigente capitalino señaló que los jóvenes talentos de la cantera del equipo de ACB deben venir «a ayudar» y no a cargar con tanta responsabilidad como la que han tenido que cargar. «Somos uno de los equipos de más calidad de la categoría», pero no en el aspecto físico, estimaba. Por ello, Sanz ponía en el debe del Clavijo no haber acertado con los fichajes y lo tomaba como un deber de cara a la confección de la plantilla para la nueva temporada.