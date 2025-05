Un partido que marca la historia del Clavijo

Cuarenta minutos que valen una temporada. El Rioverde Clavijo se juega esta tarde, a partir de las 18.10 horas su permanencia en la Segunda ... Federación. El pabellón municipal de La Bisbal del Ampurdán acoge la vuelta del 'play out' entre el conjunto local, el Sol Gironès Bisbal Basket, y el equipo logroñés.

En la ida, los de Ricardo Úriz obtuvieron una interesante renta de once puntos (87-76) que, sin embargo, no es ni mucho menos definitiva. De hecho, el técnico navarro ha querido hacer ver a sus jugadores que no vale especular con el resultado, que deben partir de cero y tomarse el partido como si la ventaja lograda en el polideportivo de Lobete no contara. Cuando lleguen los últimos minutos ya habrá tiempo de jugar o no teniendo en cuenta esa diferencia favorable.

Este partido va marcar la historia inmediata de un Clavijo que hace apenas un año militaba en la LEB Oro y ahora se juega todo a una carta para no bajar otro escalón y caer en la complicada Tercera FEB. Lo que salga del choque definitivo en tierras gerundenses definirá el camino a seguir a partir de mañana en la entidad capitalina. Pero esto se deberá plantear a partir de las 20.30, una vez que la eliminatoria haya finalizado.

El foco del primer equipo blanquiazul está totalmente puesto en el combate final contra el Bisbal y en controlar unas emociones que estarán a flor de piel y que serán un factor fundamental en el desenlace del encuentro. Sobre todo en una cancha pequeña con la grada muy encima, una caja de cerillas que se convertirá en un hervidero para apoyar a un equipo muy identificado con la localidad de más de 11.000 habitantes, capital del Bajo Ampurdán y muy reconocida por su cerámica.

«Sabemos que vamos a un sitio caliente y ese ambiente que nos podemos encontrar nos tiene que servir de motivación», advertía Úriz en la previa. «Tenemos claro que debemos ajustar algunas cosas, con la dificultad que supone enfrentarte a un equipo de rachas, que es capaz de encadenar dos, tres triples seguidos y, de la misma manera, fallarlos. Tenemos que estar preparados para esas idas y venidas», analizaba el míster blanquiazul. «La lucha por el control del rebote se antoja otra vez muy importante y el equipo lo entiende. Tenemos que estar preparados para intentar frenar a jugadores importantes que a lo mejor el otro día no estuvieron del todo bien. Vamos a intentar prepararnos de la mejor manera posible», afirmaba el entrenador de un Clavijo que viajó ayer y que confía en salvar esta tarde la categoría en una temporada que ha resultado extremadamente complicada.