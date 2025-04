«Es el momento de persistir y de dar toda la gasolina que queda en el depósito»

El Clavijo vuelve a jugarse buena parte de sus aspiraciones de permanencia en Segunda FEB el domingo (19.00 horas) en León ante la Cultural. ... Ricardo Úriz ha analizado el choque en la rueda de prensa previa.

- ¿Cómo está el Clavijo y qué espera del partido?

- Yo veo al equipo concentrado, le veo con el foco puesto en la semana, veo que estamos bien, estamos entrenando bien y sabiendo que vamos a una cancha dura, difícil. Si no me equivoco, llevan ya varios llenos últimamente, en las últimas jornadas. Es una cancha de estas en las que gusta jugar con el público encima y, luego, es un equipo netamente físico, un equipo que juega en los primeros ocho segundos de posesión. Intenta jugar a muchas posesiones y, luego, una de sus virtudes o una de sus características es el gran poder reboteador que tiene. Creo que es el segundo equipo con más rebotes ofensivos de la competición, entonces imagínate la cantidad de posesiones que van acumulando entre que juegan rápido y son capaces de controlar ese rebote. No te dejan correr y encima tienen segundas opciones de tiro. Es un equipo frente al que tenemos que estar muy listos ahí y controlar bien esa batalla en la pintura.

- Se cumple una vuelta con ustede de entrenador, ¿qué ha cambiado en este tiempo?

-Bueno lo importante es desde que llegué el primer día que llegué busqué que el Clavijo tuviera esa sensación de equipo, de luchar todos juntos por un objetivo. Pero el análisis yo creo que lo podemos hacer una vez que acabe la temporada. Ahora es verdad que el equipo está metido, está con motivación, con ilusión, con carácter, con mentalidad y este es el objetivo para jugar en una cancha complicada. Tenemos que estar y preparar bien el partido para tener opciones, cada vez somos más conscientes de que quedan menos jornadas. Es el momento de persistir, es el momento de dar toda la gasolina que queda en el depósito, darla al equipo y yo creo que estamos en un momento en el que todos tenemos claro lo que tenemos que hacer para intentar competir y llegar a la mejor versión posible a final de temporada.

-Por el calendario está claro que la lucha está entre Córdoba, Albacete y Clavijo. ¿Sería mejor que el Abacete se disparase hacia arriba y quede solo en una lucha entre Córdoba y Clavijo?

- No voy a negar que sé el calendario de todos los equipos, los enfrentamientos que tienen cada uno, pero el foco donde queremos tenerlo es ahora mismo en León. Si hace un par de meses nos dicen 'oye, ¿si dependéis de vosotros a final de temporada lo firmas?', digo que lo firmo. Y estamos en esa posición. Ahora bien, la liga está tan igualada y tan dura, hay una máxima dureza en todos los partidos, que demuestra que puedes ganar fuera de casa y que te pueden ganar en casa, entonces nosotros lo que sí queremos controlar es lo nuestro. Jugamos contra León, sabemos que es un partido duro, aquí en casa nos pasaron por encima y tenemos que prepararnos bien de cara a este enfrentamiento y luego ya hablaremos de las dos siguientes últimas jornadas.

- El otro día ante Caja 87 se estuvo muy cerca del triunfo, ¿qué falló?

- En el partido del otro día, la primera parte la controlamos muy bien, sobre todo atrás. Defensivamente yo creo que el comienzo del tercer cuarto no fue el idóneo, no fue el nivel de energía que queríamos e hicimos que el rival se metiera en el partido y luego yo creo que hay un punto de acierto que ellos, ante buenas defensas consiguen meter esas canastas y yo creo que al equipo le faltó ese acierto que, como bien dices, en el partido anterior tuvimos. Esto va de defender, de tener el rebote controlado y de tener ese nivel de acierto que te hace ganar los partidos.

- ¿Cómo está la plantilla para el partido?

- Tenemos jugadores tocados, vamos a ver cómo evolucionan estos jugadores con molestias de cara a domingo, esperemos que lleguen la totalidad. De momento vamos con algunos jugadores con molestias y estamos ahí controlando bien la recuperación y que vayan entrando poco a poco con el equipo.