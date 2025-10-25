LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Linda Van Schaik, la mejor del partido, avanza con el balón Miguel Peche
Baloncesto

Memorable Unibasket, descomunal Van Schaik

Las logroñesas firmaron un partido enorme ante un Unicaja que llegaba imbatido y que se fue apalizado con la holandesa firmando 30 puntos y siete triples

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:31

Comenta

El Bosonit Unibasket firmó un partido de los que se recuerdan con el paso del tiempo. El conjunto logroñés logró una memorable victoria ante el ... Unicaja, que llegaba imbatido a Lobete tras cuatro jornadas, y que se llevó un contundente rapapolvo (77-49). Buena parte de ese marcador la tuvo Linda Van Schaik. La holandesa anotó 30 puntos, con una descomunal serie de siete triples anotados en diez intentos. Fue la punta de lanza de un bloque que rindió a la perfección durente los cuarenta minutos.

