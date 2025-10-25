Memorable Unibasket, descomunal Van Schaik

El Bosonit Unibasket firmó un partido de los que se recuerdan con el paso del tiempo. El conjunto logroñés logró una memorable victoria ante el ... Unicaja, que llegaba imbatido a Lobete tras cuatro jornadas, y que se llevó un contundente rapapolvo (77-49). Buena parte de ese marcador la tuvo Linda Van Schaik. La holandesa anotó 30 puntos, con una descomunal serie de siete triples anotados en diez intentos. Fue la punta de lanza de un bloque que rindió a la perfección durente los cuarenta minutos.

Y eso que el primer parcial se mantuvo igualado, con los dos equipos fiando sus ataques al acierto desde el triple de Van Schaik y de Puiggros, ambas con tres triples.

Pero en el segundo cuarto se desató el terremoto capitalino. Del 18-16 se pasó al 40-21 con el que se llegó al descanso, de la mano de una defensa inexpugnable y de la inspiración de Sedlakova, Ceci Aldecoa y la holandesa, que cerró la primera mitad con otro lanzamiento estratosférico.

Parecía que no podía jugar mejor el Unibasket y que sería difícil afrontar la esperada reacción de un Unicaja con mucha calidad. Y, sin embargo, lo que se dudaba que podía ser, fue.

Las andaluzas intentaron subir la intensidad defensiva y apretar a las locales hasta el extremo al retornar de los vestuarios. Pero lo que se encontraron fue otro demoledor parcial de 12-0 que finiquitó el choque (55-23).

El técnico y las jugadoras del Unicaja estaban desesperados ante la avalancha blanquivino y la escasa respuesta que estaba recibiendo por su parte. Cada canasta visitante era un sufrimiento ante la defensa impecable de las de Dani Rubio, que no se relajaban pese a la estupenda ventaja que habían adquirido. Ni el intercambio de triples para cerrar el tercer periodo favoreció a las visitantes.

Se entró en el último cuarto con un 64-34 ya insalvable para el hasta entonces invicto conjunto malagueño. El Unibasket controló esos últimos diez minutos en los que la anotación bajó considerablemente. El trabajo estaba hecho pero todas las componentes del cuadro capitalino querían acabar con el mejor sabor de boca cuarenta minutos fantásticos. Mientras tanto, el Unicaja ni siquiera fue capaz de maquillar el resultado y reducir la diferencia.

El conjunto riojano sumó su tercera victoria de la temporada, se asienta en la zona cómoda de la tabla y, lo más importante, demostró que es competitivo en cualquier circunstancia y ante cualquier equipo.