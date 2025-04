Sin margen de error y con el Palacio como aliado

Luismi Cámara Logroño Lunes, 21 de abril 2025, 13:08 Comenta Compartir

«Nosotros ahora mismo no podemos especular. No podemos jugar 15 minutos, no. Tenemos que jugar 40. No 38, 40 minutos. Sabemos que eso es ... algo en lo que tenemos que dar un paso adelante y estamos en ese proceso». Eso decía Ricardo Úriz antes del partido de Melilla de la penúltima jornada liguera. Lo hicieron los suyos y rompieron el partido en los últimos minutos del choque. Tocaba repetir ante el Albacete en el choque decisivo. Y durante 33 minutos el Rioverde Clavijo fue superior a su rival. De hecho, al principio del último parcial los blanquiazules jugaban a lo que querían y su dominio en el marcador se acercaba a casi definitivo (64-75). Todavía aguantó el Clavijo hasta el 70-78. Pero esos cinco minutos y medio restantes fueron demoledores. 20-5 de parcial y adiós a la salvación directa.

Ahora tendrá que medirse a vida o muerte al Sol Gironès Bisbal Bàsquet. La ida, en Logroño; la vuelta, en La Bisbal del Ampurdán. Es decir, el Rioverde volverá a jugarse la permanencia en terreno rival. Y es que el triunfo del revivido Ciudad de Huelva ante el Córdoba le quitó también la posibilidad de decidir el 'play out' en el Palacio de los Deportes logroñés. Todavía no se conocen fechas y horarios pero está claro que el próximo fin de semana el Clavijo deberá sacar la máxima renta de cara a la vuelta en terreno gerundense. El Ciudad de Logroño juega en el Palacio el domingo a las 17.30 horas, por lo que no parece quedar otra que jugar el sábado por la tarde o el domingo en el habitual horario de las 12.00 horas. El contrincante en esta lucha decisiva también se jugaba poder librarse del 'play out' en la última jornada de la fase regular, pero tampoco pudo escapar de él. El Bisbal Bàsquet había ascendido a Segunda FEB el verano anterior y optó por mantener gran parte del bloque que consiguió subir de categoría. Ha sido en la segunda vuelta cuando el cuadro catalán ha tenido más problemas. Así, en las últimas doce jornadas ha salido derrotado en nueve de ellas. La eliminatoria se presenta igualada, ya que la fortaleza principal de gerundenses está en su casa, en donde han ganado siete de los diez partidos de la fase regular. Los blanquiazules también se han hecho valer como anfitriones. con ocho victorias de sus once totales. El Palacio, por tanto, será vital para las aspiraciones de un equipo que debe recomponerse rápido, olvidar lo anterior y poner el foco en el Bisbal Bàsquet. En esta ocasión ni 40 minutos de control bastan, serán necesarios 80 minutos de buen juego y concentración para salvar la temporada, aunque sea dos semanas después de lo deseado.

