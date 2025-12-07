LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Spencer debutó con el LogroBasket. Juan Marín
Baloncesto

El LogroBasket sigue sin ganar en Lobete y se queda como colista

El Valle de Egüés se llevó el triunfo en un partido muy intenso en el que Potier acabó decidiendo

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:06

Comenta

No le sale el partido deseado al LogroBasket Logi7. Lleva ya muchos intentos apretando hasta el final sin alcanzar el premio. Bien por falta de ... lucidez, de tino o por exceso de presión y ansiedad en los momentos decisivos, los blanquirrojos se quedan jornada tras jornada sin obtener el fruto a su trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos leves al caerse el techo de un bar de la plaza del Mercado en Logroño
  2. 2 Condenan a dos trabajadores de un centro de autismo de Logroño por agresiones a una usuaria hipervulnerable
  3. 3

    La calle Laurel añade dos nuevos restaurantes
  4. 4 Logroño no termina de encenderse en Navidad
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6 «Parece que llevamos a nuestros hijos a la cárcel», dice el padre de la usuaria agredida en el centro de autismo
  7. 7

    «Pensaba que no iba a salir de allí», relata el joven rescatado en el San Lorenzo
  8. 8 Perdido cocodrilo (de peluche) en Logroño
  9. 9 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  10. 10

    Masiva afluencia a las Ferias de la Concepción de Santo Domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El LogroBasket sigue sin ganar en Lobete y se queda como colista

El LogroBasket sigue sin ganar en Lobete y se queda como colista