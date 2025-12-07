El LogroBasket sigue sin ganar en Lobete y se queda como colista

No le sale el partido deseado al LogroBasket Logi7. Lleva ya muchos intentos apretando hasta el final sin alcanzar el premio. Bien por falta de ... lucidez, de tino o por exceso de presión y ansiedad en los momentos decisivos, los blanquirrojos se quedan jornada tras jornada sin obtener el fruto a su trabajo.

Ante el Valle de Egüés sumó una decepción más. Realmente no fue una más porque el valor del triunfo de Lobete era mayor si cabe porque servía para que el ganador dejara al rival herido y en el farolillo rojo. Ganaron los de Sarriguren. 75-81.

Ojalá el final hubiera acabado con la misma tendencia de la apertura. Porque los de Nacho Arbués marcaron terreno bajo los aros, primero por el recién llegado Spencer y después por Sall, con trece puntos entre ambos en el cuarto inicial, y cerraban el parcial con unos interesantes diez puntos de renta.

Corrigió el cuadro navarro su defensa y con siete puntos consecutivos se volvió a meter de lleno en faena. Ya no estaban tan cómodos los locales y lo notaban en la anotación, aunque Arévalo encontraba soluciones de una u otra manera para los suyos. Pero el partido había entrado ya en una igualdad tensa en la que los navarros se colocaban por delante por vez primera.

LogroBasket Logi7: Arévalo (), Infante (), Obajo (), Niang () y Montero () -cinco inicial-; Serrato, Bird-Jelinek (), Sall (), Spencer y Plitzuweit ().

LogroBasket Logi7 Arévalo (9), Serrato (6), Spencer (15), Niang y Plitzuweit (8) -cinco inicial-; , Bird-Jelinek (2), Infante (3), Sall (13), Obajo (10), Rodríguez y Montero (9). 75 - 81 Castillo de Gorraiz Valle de Egüés Knotek (22), Calvo (11), Yarnoz (9), Potier (25) y Djery (4) -cinco inicial-; Elso, Rubiera (2), Alfama (4) y Fernández (4). Parciales 25-15, 40-41 (descanso); 54-58 y 75-81 (final).

Árbitros Berbeira y Muñoz. Sin eliminados.

El duelo era de tal importancia que la gestión de las emociones iba a ser esencial en la segunda mitad y en el desenlace final.

Los dos contendientes aumentaron su intensidad defensiva y las canastas caían con cuentagotas. Una mínima brecha abierta podría valer un potosí. Y era el Valle de Egüés el que la lograba (48-56).

Llegaba el cuarto decisivo y el segundo triunfo para ambos estaba en cuatro puntos. El balón parecía pesar un poco más de lo habitual y tocaba ver qué jugador se encendía para iluminar a los suyos. Y fue Knotek el que, con su quinto triple puso seis arriba a los visitantes (62-68) pero quedaban cinco minutos por delante. Todo un mundo.

El LogroBasket no perdió la fe, tiró de la energía de Obajo y aprovechó dos técnicas a los visitantes para volver a igualar a 70. Y ya solo quedaban tres minutos. Potier y Knotek daban siete puntos al Valle de Egües ya en el último minuto. Montero recortaba con un triple, su primera cesta del partido . Y Potier, con un canastón, sentenció para traspasar la última plaza al LogroBasket, que sigue sin ganar en Lobete.