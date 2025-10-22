El LogroBasket, a octavos; el Clavijo,eliminado en la Copa España

Cara y cruz. Triunfo para el que jugaba en casa, el Logrobasket; derrota para el que tuvo que viajar, el Clavijo. Los de Nacho Arbués ... se clasifican para octavos de la Copa España tras ganar al Cáceres por 67-65, mientras que los de Ricardo Úriz cayeron ante el Amics Castelló por 93-88 y quedan eliminados.

Los blanquirrojos completaron un partido muy sólido y supieron aguardar su oportunidad para marcharse en el último cuarto. Aunque los extremeños pudieron empatar en el último instante pero el mejor visitante, Leveque, falló sorprendentemente bajo el aro.

Los blanquiazules, por su parte, parecían perdidos cuando en el tercer cuarto caían por 17. Remontaron y llegaron a ponerse por delante, pero los castellonenses fueron más equilibrados en el tramo final.

Dos realidades distintas pero dos buenos partidos de los riojanos que ahora tendrán que refrendar con victorias este fin de semana en la competición que realmente importa, la liga.

En Lobete, el LogroBasket comenzó atascado y le costó más de cinco minutos anotar su primera canasta en juego. Estaban los dos equipos muy fallones. Los cacereños mantuvieron la iniciativa pero la anotación era tan baja que la igualdad en el marcador era una consecuencia natural de lo que estaba pasando en la pista.

Plitzuweit recién iniciado el segundo parcial puso al frente a los blanquirrojos, que aguantaron hasta el descanso, aunque destacaban los numerosos errores en el tiro y las pérdidas, sobre todo por parte de los extremeños.

Tras el descanso todo siguió igual, pero era el Logrobasket el que parecía sentirse más cómodo. Tomaba alguna ventaja pero el Cáceres no se dejaba llevar. Hasta que en el último cuarto los locales se fueron por nueve, de la mano de un gran Plitzuweit. Mazaira desde el triple dio esperanzas a los visitantes... pero falló Leveque.

En Castellón, las rachas marcaron el inicio. Ocho puntos locales fueron respondidos por nueve seguidos de los riojanos. El marcador se movía a base de triples. Hasta ocho anotaron conjuntamente Amics y Clavijo.

El partido estaba entretenido porque los ataques se imponían y el juego era alegre.

En el segundo parcial los locales tomaron una renta que parecía casi definitiva 74-57). Despertó entonces Clavijo de la mano del capitán De Pablo y de un renacido Jacobs (la mejor noticia del partido) y, con un parcial demoledor de 4-25 se colocó arriba. Respondieron de repente con dos triples los locales. No supieron entonces los logroñeses templar su juego y Amics tiró de experiencia y músculo para llevarse el choque.

Cáceres: Palazuelos (9), Foreman (11), Leveque (20), Strikker (5) y Lafuente (11) -cinco inicial-; Mendes, García, Santos, Mazaira (9) y Marina.

LogroBasket Logi7 Rodríguez (2), Infante (7), Obajo (4), Sall (10) y Montero (5) -cinco inicial-; Serrato (6), Bird-Jelinek (5), Niang (3), Arévalo (6), Sall (10) y Plitzuweit (19). 67 - 65 Cáceres Palazuelos (9), Foreman (11), Leveque (20), Strikker (5) y Lafuente (11) -cinco inicial-; Mendes, García, Santos, Mazaira (9) y Marina. Parciales 14-17, 30-29 (descanso); 52-50 y 67-65 (final).

Árbitros Checa, Martínez y Fuentes. Sin eliminados.