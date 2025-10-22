LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Juan Marín
Baloncesto

El LogroBasket, a octavos; el Clavijo,eliminado en la Copa España

Los blanquirrojos superan en Lobete al Cáceres, los de Úriz compiten pero caen en Castellón ante el Amics

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:16

Cara y cruz. Triunfo para el que jugaba en casa, el Logrobasket; derrota para el que tuvo que viajar, el Clavijo. Los de Nacho Arbués ... se clasifican para octavos de la Copa España tras ganar al Cáceres por 67-65, mientras que los de Ricardo Úriz cayeron ante el Amics Castelló por 93-88 y quedan eliminados.

