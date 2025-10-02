LogroBasket, en casa contra el Cáceres; Clavijo, fuera contra Amics Castelló en la Copa España

Uno en casa, uno fuera. El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa España ha dado un resultado dispar para los representantes riojanos, que ... lograron su clasificación en la fase de grupos. Mientras que el LogroBasket Logi7 disputará su partido de dieciseisavos de final en el polideportivo de Lobete ante el Cáceres, el Reina Proteínas Clavijo deberá afrontar un largo viaje para medirse al Amics Castelló.

Suerte dividida por tanto para los dos equipos logroñeses ya que lo que ambos buscaban en este sorteo realizado este jueves poder jugar en casa o, en caso de tener que ejercer como visitante, que el desplazamiento fuera lo más corto posible ya que el choque está marcado para los días 21 o 22 de octubre, miércoles o jueves, con partidos ligueros el fin de semana anterior y el posterior a estos dieciseisavos de la Copa España.

De hecho, el Clavijo tiene que viajar a Jaén en la tercera jornada, fijada para el domingo 19 de octubre, a las 12.30 horas, en el Olivo Arena. El siguiente fin de semana juega en el Palacio de los Deportes ante el Iraurgi (domingo 26, a las 12.00 horas).

Más cómodo se presenta el calendario para los de Nacho Arbués en cuanto a viajes se refiere en esas fechas. El domingo 19, a las 17.30 horas, recibe en Lobete al Morón. Y tras el partido intersemanal de la Copa España, tiene un viaje relativamente cómodo a Gijón el sábado 25 (20.00 horas).

Los dos rivales, que forman parte del grupo en el que están integrado los riojanos, son de primer nivel. El Cáceres lideró el pasado año el Grupo Oeste, aunque perdió la final por el ascenso y después cayó en cuartos de final en el 'play off'. El Amics Castelló descendió a Segunda FEB la temporada anterior y aspira a recuperar su sitio cuanto antes en la categoría de plata del baloncesto español.

Las eliminatorias son a partido único y ya se conocen los cuadros definitivos hasta la final.