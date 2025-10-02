LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sonia Tercero
Baloncesto

LogroBasket, en casa contra el Cáceres; Clavijo, fuera contra Amics Castelló en la Copa España

Los blanquirrojos se miden en casa a los extremeños, mientras que los blanquiazules viajarán a tierras valencianas para enfrentarse al conjunto recién descendido

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:35

Comenta

Uno en casa, uno fuera. El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa España ha dado un resultado dispar para los representantes riojanos, que ... lograron su clasificación en la fase de grupos. Mientras que el LogroBasket Logi7 disputará su partido de dieciseisavos de final en el polideportivo de Lobete ante el Cáceres, el Reina Proteínas Clavijo deberá afrontar un largo viaje para medirse al Amics Castelló.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  2. 2

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  3. 3 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  4. 4 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  5. 5

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  6. 6

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  7. 7 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  8. 8

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  9. 9 Logroño pagará 744.086 euros por los retrasos de las obras de la estación de autobuses
  10. 10 La Guardia Civil esclarece nueve robos en la AP-68 en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja LogroBasket, en casa contra el Cáceres; Clavijo, fuera contra Amics Castelló en la Copa España

LogroBasket, en casa contra el Cáceres; Clavijo, fuera contra Amics Castelló en la Copa España