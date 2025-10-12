LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hanna pelea el balón con Plitzuweit. Sonia Tercero
Baloncesto

El LogroBasket cae tras trece minutos demoledores

Del 48-40 que señalaba el marcador de Lobete en el minuto 25 se pasó al 58-77 ya en el último periodo

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:53

Comenta

Del 48-40 que señalaba el marcador de Lobete en el minuto 25 al 58-77 que mostraba trece minutos después. El parcial demoledor (10- ... 37) sufrido en ese tiempo por el LogroBasket Logi7 ante el UEMC Baloncesto Valladolid dejó visto para sentencia un partido que, hasta ese momento parecía comenzar a inclinarse del lado de los blanquirrojos. Sin embargo, el conjunto logroñés se vino abajo, sobre todo físicamente, ante los pucelanos, que acabaron llevándose el triunfo por 65-79.

Te puede interesar

