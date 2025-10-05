El LogroBasket cae en su estreno en Segunda FEB
Un desacertado equipo blanquirrojo no pudo repetir triunfo en Azcoitia ante un sólido Iraurgi
Logroño
Domingo, 5 de octubre 2025, 20:11
Comenzó con derrota la participación del LogroBasket Logi7 en Segunda FEB. Perdieron los riojanos en Azcoitia ante un sólido Biele Iraurgi por 76-72 en ... un partido trabado, intenso y en el que los locales supieron mantener a raya a los capitalinos, voluntariosos pero poco acertados.
Arbués había preparado a los suyos y avisado de que no iba a ser un partido como el de la semana pasada en la Copa España en el mismo escenario. Y el cuadro logroñés salió centrado, aunque sin el acierto exterior para dominar el choque. Los locales, por su parte, evitaban que los blanquirrojos realizaran trasiciones rápidas y empezaban a anotar desde el triple. El partido avanzaba en la igualdad pero el segundo cuarto cambió la dinámica.
Solo se sumaba de tres (tres locales y dos visitantes), pero el Iraurgi encontró la continuidad en ataque frente a un LogroBasket que no se encontraba cómodo y al que le costaba encontrar el aro rival. Además, los azpeitiarras impedían segundas opciones ofensivas a los capitalinos con su solidez en el rebote y se iban por doce (35-23).
No cambiaron mucho las cosas tras el descanso, con los locales consolidando su ventaja. Sall sumaba para los visitantes pero Ardanza castigaba con su puntería 51-37. Pero no se rindieron los blanquirrojos. Elevaron su intensidad atrás y siguieron percutiendo para recortar y meterse de lleno en el partido en el último cuarto de la mano de un incisivo Montero.
Sin embargo, los vascos no se pusieron nerviosos y respondieron con contundecia a los envites riojanos en unos minutos finales muy trabados para acabar llevándose un trabajado triunfo.
