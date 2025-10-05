El LogroBasket cae en su estreno en Segunda FEB

Comenzó con derrota la participación del LogroBasket Logi7 en Segunda FEB. Perdieron los riojanos en Azcoitia ante un sólido Biele Iraurgi por 76-72 en ... un partido trabado, intenso y en el que los locales supieron mantener a raya a los capitalinos, voluntariosos pero poco acertados.

Arbués había preparado a los suyos y avisado de que no iba a ser un partido como el de la semana pasada en la Copa España en el mismo escenario. Y el cuadro logroñés salió centrado, aunque sin el acierto exterior para dominar el choque. Los locales, por su parte, evitaban que los blanquirrojos realizaran trasiciones rápidas y empezaban a anotar desde el triple. El partido avanzaba en la igualdad pero el segundo cuarto cambió la dinámica.

Solo se sumaba de tres (tres locales y dos visitantes), pero el Iraurgi encontró la continuidad en ataque frente a un LogroBasket que no se encontraba cómodo y al que le costaba encontrar el aro rival. Además, los azpeitiarras impedían segundas opciones ofensivas a los capitalinos con su solidez en el rebote y se iban por doce (35-23).

No cambiaron mucho las cosas tras el descanso, con los locales consolidando su ventaja. Sall sumaba para los visitantes pero Ardanza castigaba con su puntería 51-37. Pero no se rindieron los blanquirrojos. Elevaron su intensidad atrás y siguieron percutiendo para recortar y meterse de lleno en el partido en el último cuarto de la mano de un incisivo Montero.

Sin embargo, los vascos no se pusieron nerviosos y respondieron con contundecia a los envites riojanos en unos minutos finales muy trabados para acabar llevándose un trabajado triunfo.