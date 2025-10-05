LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Montero lanza a canasta. Laliga+
Baloncesto

El LogroBasket cae en su estreno en Segunda FEB

Un desacertado equipo blanquirrojo no pudo repetir triunfo en Azcoitia ante un sólido Iraurgi

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:11

Comenta

Comenzó con derrota la participación del LogroBasket Logi7 en Segunda FEB. Perdieron los riojanos en Azcoitia ante un sólido Biele Iraurgi por 76-72 en ... un partido trabado, intenso y en el que los locales supieron mantener a raya a los capitalinos, voluntariosos pero poco acertados.

