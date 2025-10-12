El LogroBasket busca la primera victoria del curso en un histórico estreno en casa

Toca volver a celebrar. Es un nuevo día grande para el LogroBasket como club ya que su primer equipo juega su primer encuentro como local ... en Segunda FEB. Y los de Nacho Arbués quieren que esta fecha tan especial vaya unida a la primera victoria en la categoría del primer equipo blanquirrojo.

El LogroBasket Logi7 se mide en el polideportivo de Lobete a un equipo de los de mayor nombre de la categoría, el UEMC Baloncesto Valladolid. Los pucelanos perdieron la categoría la campaña pasada y quieren recuperarla sin retardo alguno. Ahora bien, los de David Barrio saben que el reto es difícil y que pasa por responder en pistas como la que se van a encontrar esta tarde (17.30 horas).

El técnico leonés tiene callo en esta Segunda FEB y ya destacaba en la rueda de prensa previa que «en esta liga se nota mucho jugar fuera de casa, es complicado». De hecho, Barrio valora Lobete como «un buen pabellón». No espera «una encerrona» pero sí que sabe que «LogroBasket es un equipo bien trabajado con fichajes interesantes» y que cuenta con un buen ambiente en la grada cuando juega de local».

Por su parte, el Valladolid ha conformado un buen equipo con jugadores vallisoletanos y buenos refuerzos pero está pasando problemas con algunas bajas importantes como la de Pau Carreño o Pau Isern. Así, llega a Logroño con un 'roster' limitado ya que el técnico considera que el mercado no ofrece jugadores de calidad suficiente como para reforzar ahora mismo la plantilla.

Arbués, por su parte, señaló que lo que más le preocupaba era que «la gente venga, que anime, y el equipo lo dará todo para ofrecer un buen espectáculo. Estamos creciendo poco a poco, sabemos que Valladolid es un rival muy complicado con un historial de otras categorías y va a ser duro. Pero para eso estamos en esta categoría, para competir y para sacar la primera victoria de la temporada».