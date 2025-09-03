El Logrobasket da inicio a su sueño

El Logrobasket Logi7 comenzó este martes su andadura como equipo de Segunda FEB. Un sueño hecho realidad después de acariciarlo durante varias temporadas. Es ... el primer día de una temporada para recordar. Nacho Arbués, en su décima campaña en el club, es el elegido para lograr la permanencia en la tercera categoría del baloncesto español. Por delante tiene varias semanas de pretemporada y cuatro amistosos antes de iniciar la campaña oficial, el 5 de octubre en Azpeitia.

«Al final estamos satisfechos con la plantilla que hemos podido confeccionar. Ahora toca conseguir formar un equipo con todos ellos y alcanzar el objetivo de la permanencia lo antes posible», admite Arbués tras cerrar la composición de la plantilla. Arbués ha apelado a la continuidad de jugadores que han sido importantes, pero también a la contratación de otros que pueden y deben aportar experiencia en la categoría, en otras virtudes. «Estamos muy contentos con los jugadores que continúan», dice al referirse a nombres como los de Borja Arévalo (novena campaña), Chuchi Rodríguez, Ángel Infante, Iñigo Ibáñez y Serrato. Sobre ellos se levantará este nuevo edificio.

Sin embargo, la experiencia que toca vivir demandaba ir más allá. El baloncesto africano aporta a dos hombres de envergadura, Wally Niang y Pape Bocar, que serán la referencia bajo el aro. Ambos contarán con el apoyo del onubense Manu Vázquez, un alero alto de 203 centímetros que ayudará cerca del aro, propio y del rival, del checo Adrian Byrd-Kelinek y por supuesto de Lawrence Obeje, que regresa al club que se formó tras seguir su carrerá en el Benicarló. «Nuestro primer objetivo siempre fue la vuelta de Lawrence», admitía Arbués. A ellos se suman el estadounidense Alec Jorda, un exterior anotados, el escolta Iker Montero y Ángel Ibáñez, director en la pista.

El cinco riojano afrontará cuatro amistosos, uno de ellos ante el Clavijo, antes de debutar en liga el 5 de octubre, en Azpeitia

El Logrobasket no solo inicia su primera semana de trabajo, sino que afronta casi de manera inmediata su primer amistoso, ya que el domingo acude a Zaragoza para medirse al conjunto maño; el 13 de septiembre jugará contra el Valle del Egüés, en tierras navarras; el 21 de septiembre, en Lobete, frente al Clavijo; y el 29 de septiembre, acabará la pretemporada frente al Iraurgi.