Clavijo y Logrobasket abren esta semana un año histórico

Con la llegada de septiembre comienza el curso para los primeros equipos de Clavijo y Logrobasket. Los dos equipos capitalinos militarán en Segunda FEB y ponen en marcha hoy sus pretemporadas.

Los de Ricardo Úriz entrenan ya esta tarde en el Palacio de los Deportes en una sesión preparatoria que el club la ha planteado de puertas abiertas para que acudan los canteranos y los aficionados que quieran conocer de primera mano al equipo que defenderá los colores del cuadro logroñés esta temporada.

Mientras, los de Nacho Arbués pasarán hoy los correspondientes reconocimientos médicos (algunos ya los pasaron el pasado viernes, y pisarán ya mañana la pista de Lobete, su casa una temporada más.

Con los partidos de pretemporada ya cerrados por los responsables de las dos entidades, ambos conjuntos incluyen los duelos de la Copa de España como parte de esa preparación, pese a ser una competición oficial. De hecho, el Clavijo y el Logi7 se verán las caras dentro de este torneo el 21 de septiembre, en el día grande de las fiestas mateas. Será en el polideportivo de Lobete, a partir de las 17.30 horas. Además, dentro de la Copa tendrán como rivales a Valle de Egüés e Iraurgi.

Antes, el Logrobasket se estrenará este mismo domingo en Zaragoza, mientras que los blanquiazules esperarán al 10 de septiembre para abrir su lista de duelos ante el Peñas Huesca.