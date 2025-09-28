Un gran primer cuarto marca el camino del triunfo al LogroBasket

Una cosa está clara con el LogroBasket Logi7 esta temporada: va a ser un equipo divertido de ver. Porque el conjunto blanquirrojo juega sin corsé ... y tiene jugones que no van a dejar de mirar el aro vaya como vaya el partido.

El pasado fin de semana ante el Clavijo salió cruz; ayer en Azpeitia pintó cara. Lo que no entró en el derbi logroñés lo hizo en el choque ante el Biele Iraurgi, primer rival de los capitalinos en el mismo escenario el próximo fin de semana. Sobre todo en un primer cuarto soberbio de los visitantes, en el que el enorme acierto desde el triple solo era superado por la infalibilidad en los lanzamientos de dos. El ritmo de anotación de los de Nacho Arbués fue tan trepidante que hacía olvidar el buen trabajo que estaban realizando también a la hora de defender. La consecuencia, un demoledor 13-29 en el parcial inicial. AJ Plitzuweit dejó muestras de que tiene seda en su muñeca (20 puntos) y Borja Arévalo, que salió de titular, volvió a hacer de casi todo y casi todo bien (12 puntos y diez rebotes para 22 de valoración).

Biele Iraurgi Azpitarte (4), Moncanut (8), Sagna (8), Niang (7) y Miranda (2) -cinco inicial-; Ardanza (10), laizola (2), Jermain (13), Sakho (4), Acha (6) e Inda. 64 - 75 LogroBasket Logi7 Rodríguez (2), Obajo, Arévalo (12), Niang (7) y Plitzuweit (20) -cinco inicial-; Ibáñez (5), Serrato (2), Infante (8), Bird-Jelinek (9), Sall (8) y Montero (2). Parciales 13-29, 32-50 (descanso); 52-65 y 64-75 (final).

Árbitros Cotta y López. Sin eliminados.

Le tocaba a los guipuzcoanos remar contracorriente y fue entonces cuando el LogroBasket mostró otra cara importante –la de la seriedad y la solidez– para que su estreno en Segunda sea lo más plácido posible.

En el segundo cuarto los visitantes mantuvieron a raya al Iraurgi, que subió la defensa y la intensidad para llegar al descanso con el marcador prácticamente cerrado para los de fuera (32-50).

Gestionó en la segunda parte la renta el cuadro blanquirrojo para acabar cerrando su segunda victoria en la Copa España y el pase a la ronda de eliminatorias.