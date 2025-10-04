LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Marín
Baloncesto

Golpe de realidad para el Unibasket en Lobete

El Bosonit fue superado de principio a fin por un Iraurgi muy superior, tanto en el físico como en el juego en las dos partes de la cancha

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:18

Comenta

El primer partido del Bosonit Unibasket en el polideportivo de Lobete en la Liga Challenge estaba también preparado para rendir homenaje a la eterna capitana ... Elena Salcedo, retirada este mismo verano.Y no había mejor obsequio para la logroñesa que un triunfo. Pero en ningún momento estuvo cerca del triunfo el equipo dirigido por Dani Rubio ante un Domusa Teknik que se mostró muy superior de principio a fin con un trabajo envidiable tanto en defensa como en ataque.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2

    ¿Qué piden los médicos riojanos? Los motivos que les han llevado a la huelga
  3. 3

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Vizcaya
  4. 4

    La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio
  5. 5 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  6. 6

    El despido colectivo en la subcontrata de Amazon en Logroño afecta a 47 trabajadores
  7. 7 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  9. 9 Herida una mujer en un accidente entre un autobús y un coche en Logroño
  10. 10 Logroño se suma a otras ciudades y se manifiesta esta tarde en apoyo a Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Golpe de realidad para el Unibasket en Lobete

Golpe de realidad para el Unibasket en Lobete