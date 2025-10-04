Golpe de realidad para el Unibasket en Lobete

El primer partido del Bosonit Unibasket en el polideportivo de Lobete en la Liga Challenge estaba también preparado para rendir homenaje a la eterna capitana ... Elena Salcedo, retirada este mismo verano.Y no había mejor obsequio para la logroñesa que un triunfo. Pero en ningún momento estuvo cerca del triunfo el equipo dirigido por Dani Rubio ante un Domusa Teknik que se mostró muy superior de principio a fin con un trabajo envidiable tanto en defensa como en ataque.

El Iraurgi se impuso por 55-67, un resultado maquillado en los últimos minutos por las blanquivino, en un partido que supuso un golpe de realidad para las logroñesas después del triunfo de la pasada jornada en Paterna. Las capitalinas deberán sacar conclusiones de este choque ante un adversario sólido y consolidado en la categoría, con un físico contundente pero que también mostró un juego fácil para soluciones sencillas. Suena elemental, pero, precisamente, demuestra un gran trabajo previo y es lo que más cuesta conseguir plasmar sobre la cancha.

Bosonit Unibasket Alonso (3), Aldecoa (10), Flórez (5), Van Schaik (11) y Sedlakova (6) -cinco inicial-; Padrosa (4), Losada (2), Forster (4) y Llorente (10). 55 - 67 Domusa Teknik Iraurgi Tomancova (10), Araújo (8), Gutiérrez (3), Leaupepe (15) y Azcue (9) -cinco inicial-; Otaegi, Lizundia (5), Lalotte (5) y Van (12). Parciales 10-22, 24-36 (descanso); 40-53 y 55-67 (final).

Árbitros Fernández y Hormigo. Sin eliminadas.

La salida de las vascas marcó ya un listón que ya se quedó por encima de las posibilidades del Unibasket. Ocho puntos de salida, con dos triples anotados. Pusieron empeño las locales, pero esta vez ni atrás era suficiente el esfuerzo ni adelante encontraban el aro ante la contundencia de las visitantes.

Las estadísticas, a veces, confunden sobre la realidad que parecen mostrar. El Bosonit acabó con más rebotes que su contrincante (43 frente a 38) pero, sin embargo, las de Azcoitia fueron muy superiores en el juego interior y sus postes encontraron a menudo buenas posiciones para anotar cerca del aro.

La samoana Leaupepe dirigió con maestría a las suyas, además de mostrar acierto en el tiro y ser la punta de lanza en la contundente defensa del Iraurgi. Por dentro, la estadounidense Van y la checa Tomancova castigaban al rival.

La renta de las vascas se estiró por encima de la decena poco antes de cerrarse el primer parcial. Se movío alrededor de ella durante unos pocos minutos y ya se disparó hasta no volver a acercarse más salvo en dos arreones de orgullo local. Uno en el tercer parcial (40-51) y el último en los minutos finales cuando, tras marcar la máxima (45-64), el Unibasket no bajó los brazos y peleó hasta el final.