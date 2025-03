Un final de temporada para echarse a temblar

El Rioverde Clavijo afronta este domingo (12.00 horas) otro partido decisivo en su objetivo de lograr la permanencia en Segunda FEB. Los blanquiazules reciben ... en el Palacio de los Deportes al Lobe Huesca La Magia, sexto clasificado y el equipo con la actual mejor racha de resultados en el Grupo Oeste, con tres victorias consecutivas.

Después de la trascendental victoria en Algeciras el pasado fin de semana, confirmar ese resultado con otro triunfo en casa sería fundamental para las aspiraciones de los capitalinos. Y es que el panorama que le queda por delante al Clavijo en la fase regular es para echarse a temblar. Los de Ricardo Úriz abren ante los oscenses una serie de partidos en la que se medirán a cinco de los seis primeros clasificados, antes de cerrar la fase regular contra el Bueno Arenas Albacete Basket, rival directo ahora mismo en la pelea por la salvación.

Tras el Huesca tocará visitar al líder, el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. La siguiente jornada será el Insolac Caja 87 el que visite Logroño. Los sevillanos son cuartos. El tercero, la Cultural y Deportiva Leonesa, será el siguiente rival, en la vigésimo cuarta jornada, a solo dos del final del campeonato. Y el Melilla Ciudad del Deporte, el quinto de la tabla, será el último adversario del Grupo Oeste en pasar por el Palacio en esta fase regular. No tendría que ser el choque final de la campaña ya que el Clavijo podría tener que disputar el 'play out' en caso de acabar undécimo o duodécimo o, incluso (aunque suena a utopía actualmente), entrar en el 'play off' de ascenso a Primera FEB.

La visita al Pabellón del Parque albaceteño echaría el cierre a las veintiséis jornadas y podría ser la decisiva para conocer el devenir futuro de los capitalinos. Lo ideal sería haber hecho los deberes antes pero, tal y como ha transcurrido la temporada, podría ser hasta una buena noticia para el Rioverde llegar a esa última cita dependiendo de sí mismo en tierras manchegas.

De momento, Úriz solo quiere oír hablar del duelo ante Huesca. Después de las 14.00 horas del domingo llegará el turno del Cáceres. Nada más allá. Lo dejó claro el técnico blanquiazul ayer en la rueda de prensa previa al encuentro ante los oscenses: «La siguiente semana me vas a hacer la misma pregunta (sobre la especial trascendencia del encuentro de esta jornada) y te voy a decir que es igual de importante o más que el anterior. Cada vez van quedando menos jornadas, estamos ya en la recta final de la temporada y tenemos que mostrar nuestra mejor versión. Jugamos en nuestra casa, es un partido en el que se hará la presentación de la cantera, con mucha gente en la grada, con la masa social respaldando... No sirve de nada ganar fuera si luego en casa no consigues refrendar ese trabajo», explicó. Añadió después que «una de las cosas que hicimos bien y de lo que hablábamos la semana pasada es de cómo empezábamos los partidos y yo creo que el equipo dio esa buena cara en Algeciras. El domingo volvemos a tener ese objetivo», concluyó.