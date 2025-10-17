Las esperanzas riojanas del baloncesto español

El pasado junio se puso en marcha la Liga U, un proyecto reclamado y esperado durante muchos años para el desarrollo de los mejores jugadores ... de 22 años de las canteras más destacadas del país.

La duda que se planteaba era si su creación se había dilatado demasiado en el tiempo, tanto que llegaba tarde ante la amenaza de una NCAA (la liga universitaria americana) con una capacidad económica desmedida y un poder de atracción como escaparate y línea directa hacia la NBA, capaz de atraer todo el talento joven europeo pese al aparente poder de potencias de la Euroliga como los griegos (Olympiacos y Panathinaikos), españoles (Real Madrid y Barcelona) o turcos (Efes y Fenerbahçe). Habrá que ver el progreso de este recién nacido con el paso de los partidos y de las temporadas.

De momento, este fin de semana se abrió la competición con la participación de quince filiales de equipos ACB. En las plantillas de los equipos aparecen nombres importantes como el jovencísimo pívot del Barcelona Mohamed Dabone (2011), el escolta del Zaragoza Lucas Langarita, los madridistas Izan Almansa o Gunars Grinvalds, el uruguayo del Burgos Joaquín Taboada o la máquina anotadora de Canarias Dylan Bordón.

Y entre tantos futuros proyectos de jugadores importantes en España, en Europa y con proyección hacia la NBA, aparecen tres nombres de riojanos que tuvieron su cuota importante de protagonismo con sus respectivos equipos.

La primera jornada tuvo de todo, con grandes actuaciones individuales, choques muy igualados y otros mas desequilibrados. En el Grupo A, el Real Madrid sacó del partido al Unicaja en el primer cuarto con un parcial de 30-14 para acabar ganando por 105-62. Pero la paliza del fin de semana llegó a cargo del Barcelona, que no tuvo compasión del Manresa, al que ganaba ya al descanso por casi cincuenta puntos y al que acabó machacando por 105-37.

Precisamente, en el duelo catalán disputado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper destacó el primer riojano, Diego Ferreras. El logroñés, júnior de primer año esta temporada y que cumple su tercer año en el Barça, se lució con una soberbia serie desde el triple. El internacional español en categorías inferiores anotó seis de los siete triples que intentó para 18 puntos totales, el mejor de los azulgranas. Además, acompañó su enorme acierto en el tiro con tres rebotes y dos robos de balón para completar 21 puntos de valoración. Solo le hicieron falta al escolta capitalino 18 minutos para cerrar su soberbia actuación.

Los otros dos riojanos participaron en el apurado triunfo del Burgos Grupo de Santiago, filial del San Pablo, en su visita al UCAMMurcia, decidido en el último cuarto.

Marcos Bella fue titular con los castellanos. El escolta calagurritano tiene galones en este equipo ya que, a sus 19 años, ya ha debutado con el primer equipo burgalés en Primera FEB, y es un habitual en los entrenamientos del equipo que ascendió la campaña pasada y que esta temporada milita en la ACB.

El riojano fue uno de los jugadores más utilizados por Carles Leal y Bella respondió con ocho puntos (cuatro de cuatro de dos y dos fallos desde el triple) dos rebotes y dos balones robados para ocho de valoración en algo más de 23 minutos de juego.

Por su parte, Eneko Franco jugó diez minutos con los burgaleses y, aunque erró los dos tiros que intentó, colaboró con cinco rebotes, dos de ellos ofensivos. El pívot, aunque de la localidad alavesa de Leza, ha jugado siempre en Logroño, formando parte de la selección riojana cadete. El pasado año estudió en Estados Unidos y este año ha ido reclutado por San Pablo para, al menos, los dos próximos años, en los que cumplirá su etapa como júnior.

En el 'roster' burgalés publicado por la Federación Española de Baloncesto figura otro riojano, el escolta arnedano Anwar Jiménez, también júnior de primer año, aunque no formó parte del equipo de la Liga U.