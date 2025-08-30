España se rearma para dar el primer paso hacia octavos

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 30 de agosto 2025, 22:46 Comenta Compartir

España respira en el Eurobasket después de un sólido triunfo ante Bosnia, fundamental en el camino hacia los octavos de final del torneo después del tropiezo en el debut contra Georgia. De la mano de una notable mejoría en el rebote, pero sobre todo de un gran acierto en el triple (15/38 para un 39%) y el esperado rol de líder de Santi Aldama (19 puntos y 5 rebotes), al que escoltaron Willy Hernangómez (16 puntos y 4 rebotes) y Darío Brizuela (15 puntos, 5 asistencias y un extraordinario 5/9 desde la distancia), La Familia enderezó el rumbo a tiempo y sacudió sus dudas.

Y eso que el combinado español comenzó otra vez muy atascada en la dirección de juego, con muchos problemas para encontrar tiros fáciles y por tanto víctima de una escasa anotación en el inicio. La vigente campeona de Europa, lastrada por el batacazo ante Georgia en el debut y la necesidad imperiosa de superar a Bosnia para no comprometer seriamente su futuro en el torneo a las primeras de cambio, se aferró a la labor oscura de Parra en el rebote para sofocar el arreón inicial bosnio.

El NBA Jusuf Nurkic, la mayor amenaza balcánica a pesar de llegar al campeonato lejos de su mejor estado de forma, arrancó muy entonado, pero el acierto le duró lo justo pues más allá de los primeros minutos, se vio secado a la perfección por una mejorada España. Respondió otro jugador de la mejor liga del mundo, Santi Aldama, cuyo paso adelante se esperaba con ansia después de un papel discreto del canario de los Memphis Grizzlies en el estreno.

España De Larrea (-), Yusta (4), Parra (6), Pradilla (4) y Aldama (19) -quinteto inicial-; Saint-Supéry (9), Brizuela (15), López-Arostegui (4), Puerto (3), Juancho Hernangómez (8), Willy Hernangómez (16) y Sima (-). 88 - 67 Bosnia Gegic (9), Atic (5), Lazic (5), Alibegovic (8) y Nurkic (10) -quinteto inicial-; Roberson (5), Arslanagic (-), Hrelja (-), Vrabac (6), Penava (5), Kamenjas (14) y Halilovic (-). Parciales: 24-16, 20-14, 28-17 y 16-20.

Árbitros: Vázquez (Puerto Rico), Gedvilas (Lituania) y Velikov (Bulgaria). Sin eliminados.

Incidencias: Partido de la segunda jornada en el grupo C del Eurobasket disputado en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol.

La entrada en acción de los Hernangómez permitió consolidar las primeras ventajas españolas en un partido en cualquier caso todavía igualado. El equipo de Scariolo, que ante Georgia naufragó estrepitosamente en el rebote, igualó esta vez la batalla por las capturas para protagonizar el primer demarraje serio del duelo justo antes del final del primer cuarto (24-16), merced a un triplazo sobre la bocina de la Mamba Brizuela.

El acierto desde la larga distancia fue otra de las buenas noticias para España, capaz de estirar su renta con el lanzamiento lejano (30-18). Al fin, La Familia se desprendió de los nervios propios de un comienzo decepcionante en el Eurobasket, remando hacia un triunfo indispensable en la ruta hacia octavos, con Aldama y Brizuela, sus dos jugadores con mayor capacidad de anotación, engrosando números. Así las cosas, y a pesar de un ligero bajón previo al descanso, el cuadro de Scariolo fue capaz de sostener una renta sólida (44-30) y evitar cualquier apuro.

Por si hubiera alguna duda, cuatro triples consecutivos tras el paso por los vestuarios, dos de Parra, otro de un gran Aldama y uno más de Brizuela, comenzaron a encarrilar la victoria española con una sustanciosa renta de 22 puntos (56-34). El triunfo ya no peligró en ningún momento, con un colchón que por momentos se acercó a la treintena, pero que se redujo en un tramo final cómodo, que permitió a La Familìa dosificar esfuerzos antes de un enfrentamiento contra la débil Chipre que debería acercar el pase a la fase eliminatoria del Eurobasket.

