La Copa España, oficial pero amistosa

La FEB se inventó el verano pasado la Copa España, una competición para los equipos de Primera y Segunda Federación que comenzaba en plena pretemporada ... y se extendía a lo largo de la campaña. En ella se mezclaban equipos de ambas categorías, aunque eran los conjuntos de la superior los que pasaron habitualmente por encima a sus rivales y se jugaron el triunfo final, que recayó en el San Pablo Burgos.

Esta temporada, solo los equipos de Segunda FEB disputarán la fase de grupos, que se inicia este fin de semana. En el Grupo A figuran los dos conjuntos riojanos. Clavijo y LogroBasket Logi7 llegarán a esta primera cita oficial del año con apenas dos semanas de trabajo.

Los de Nacho Arbués se medirán el sábado (20.00 horas) al Valle de Egüés en Sarriguren. Los de Ricardo Úriz, por su parte, juegan el domingo en el Palacio de los Deportes (12.00 horas) ante el Iraurgi.

Los dos equipos capitalinos se toman esta Copa España como una oportunidad para medirse a equipos de la liga en pleno proceso de preparación de cara a la fase regular más que como un torneo de importancia fundamental. Los tres choques que disputarán cada uno en esta primera fase llegarán antes de la apertura liguera, el fin de semana del 5 de octubre. Así, LogroBasket y Clavijo han incluido estos duelos dentro de su calendario de encuentros de pretemporada y así los afrontarán. Con el siempre factor competitivo presente, el reparto de minutos y cargas y las probaturas serán parte esencial del plan de partido de Úriz y Arbués.

Aunque ambos conjuntos dieron el banderazo de salida a su preparación en 1 de septiembre, los blanquirrojos ya han disputado su primer encuentro amistoso. Fue el pasado domingo, ante el Club Baloncesto Zaragoza en el IV Memorial Julio Viela, con resultado favorable para los riojanos por 64-69.

Tras el choque contra los aragoneses y con el cuadro navarro como siguiente adversario, el LogroBasket solo contempla dos partidos más en su pretemporada, los dos que tendrá pendientes de la Copa España. El primero será el día de San Mateo, en Lobete (17.30 horas), ante el Clavijo. Y cerrará la lista en Azpeitia, el 28 de septiembre, ante el Iraurgi.

El Clavijo había planificado un partido previo al del domingo ante el Iraurgi. Los blanquiazules tenían previsto jugar hoy contra el Peñas Huesca en el Palacio, pero los oscenses avisaron el lunes al club logroñés de que no podrían desplazarse ante la falta de efectivos en la primera plantilla.

Así que los azpeitiarras serán la primera piedra de toque en esta pretemporada para los capitalinos, que también contemplan otros tres partidos antes de abrir la fase regular. El primeros será el próximo 17 de septiembre ante el Zornotza en el Palacio.

Después, llegará el derbi local ante el LogroBasket del 21 de septiembre en Lobete, para cerrar ante el Valle de Egüés el día 28, de nuevo en el Palacio.

Partidos interesantes, la mayoría oficiales, los que tienen que afrontar por tanto los dos equipos logroñeses en su objetivo de afrontar lo verdaderamente importante, la fase regular del Grupo Oeste de Segunda FEB, de la mejor manera posible. La Copa España es oficial, sí, pero es absolutamente secundaria en los objetivos marcados por los riojanos.