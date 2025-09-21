LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente En directo: el tiempo no puede con las ganas de fiesta
Jacobs, del Clavijo, juega el balón en el partido de esta tarde. Sonia Tercero

El Clavijo marca territorio primero

Los blanquiazules se mostraron muy superiores al LogroBasket en el primer partido oficial de los dos equipos

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:38

El primer partido oficial entre el LogroBasket Logi7 y el Reina Proteínas Clavijo cayó claramente del lado de los visitantes (57-73). Los dos equipos ... riojanos se encontraron en la Copa España, como previa a los dos enfrentamientos que tendrán que afrontar en el Grupo Oeste de Segunda FEB. Y fue el Clavijo el primero en marcar territorio en un duelo en el que los de Ricardo Úriz se fueron rápidamente y llegaron a ir ganando hasta por casi treinta puntos. Los blanquiazules suman su segundo triunfo copero, mientras que los blanquirrojos caen por vez primera en la pretemporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2 Programa de San Mateo del domingo 21 de septiembre
  3. 3

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  4. 4 Y la mejor ciudad del mundo saltó por San Mateo
  5. 5 Logroño seguirá este domingo en aviso naranja y tendrá una probabilidad de lluvia del cien por cien
  6. 6 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  7. 7

    Que el ritmo no pare ni con la lluvia
  8. 8 Fallece Crescencio Cañas, histórico periodista riojano, a los 80 años
  9. 9

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  10. 10

    La Terraza. Un lugar de encuentro en el epicentro festivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Clavijo marca territorio primero

El Clavijo marca territorio primero