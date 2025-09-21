El Clavijo marca territorio primero

El primer partido oficial entre el LogroBasket Logi7 y el Reina Proteínas Clavijo cayó claramente del lado de los visitantes (57-73). Los dos equipos ... riojanos se encontraron en la Copa España, como previa a los dos enfrentamientos que tendrán que afrontar en el Grupo Oeste de Segunda FEB. Y fue el Clavijo el primero en marcar territorio en un duelo en el que los de Ricardo Úriz se fueron rápidamente y llegaron a ir ganando hasta por casi treinta puntos. Los blanquiazules suman su segundo triunfo copero, mientras que los blanquirrojos caen por vez primera en la pretemporada.

Logrobasket: Montero (15), Obajo (5), Ibáñez, Infante (3) y Sall (6) -cinco inicial-; Rodríguez (7), Plitzuweit (6), Serrato (3), Niang (9), Bird-Jelinek (7) y Arévalo 57 - 73 Clavijo: De Pablo (5), Torres (21), Arbosa (13), Pardina (5) y Pa Mor (9) -cinco inicial-; Berthold (6), Jacobs (12), Pascual (2), Cámara, Cabrerizo y Baltueña. Parciales: 9-21, 22-42 (descanso); 42-62 y 57-73 (final).

Árbitro: Diz y Gallego. Sin eliminados.

Incidencias: Partido perteneciente a la segunda jornada de la Copa España disputado en el polideportivo de Lobete. El partido comenzó con retraso por problemas con una de las canastas.

Se puso las pilas el Clavijo de inicio y, tras los intercambios iniciales, abrió la primera ventaja importante con ocho puntos seguidos y acierto desde el triple (4-12). Todo lo contrario que un equipo local al que le costaba anotar de lejos, una fuente habitual de puntos para los de Nacho Arbués (su primer triple llegó entrado el segundo cuarto, obra de un tirador poco habitual como Obajo). En defensa estaban mejor también los visitantes, que estrenaban equipación.

Dos viejos conocidos destacaban entre los de Úriz. Hugo Arbosa rebosaba energía en las dos partes del campo y hacía mucho daño cerca del aro. Y Kevin Torres, que ha tomado galones de capitán general esta temporada, sacaba su libro de recursos para anotar de todas las maneras. Entre los dos sumaron en la primera mitad más puntos que todo el equipo rival (23 por 22 del LogroBasket). Los blanquirrojos se mostraban desbordados, veinte puntos por debajo al descanso (22-43), pero era de esperar la reacción tras pasar por vestuarios.

No llegó. De hecho, fue el Clavijo el que salió con la determinación de finiquitar el combate. Entre Torres y Pa Mor se encargaron de castigar con nueve puntos de salida y dejar un marcador especialmente llamativo y doloroso para los recién ascendidos (22-51). Por fin llegó la reacción del LogroBasket. Niang intentaba imponerse bajo los aros y atraía también a la defensa para que los exteriores encontraran su tiros. La distancia se recortaba (42-59), pero había sido tan excesiva que los de Arbués todavía estaban lejos.

Pasaron los minutos y la renta se movía más cerca de la veintena que de la barrera psicológica de los diez puntos. No dejó de intentarlo el LogroBasket mientras que el Clavijo manejaba el tiempo y su ventaja para tener un tranquilo final del partido y llevarse el primer derbi en una temporada que tiene pinta de que va a ser muy entretenida.