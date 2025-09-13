El Clavijo se estrena ante su afición midiéndose al Iraurgi

El Reina Proteínas Clavijo se pone en marcha esta mañana (12.00 horas) en el Palacio de los Deportes logroñés con el primer partido de ... la Copa España contra el Iraurgi. Tras no poder disputar el amistoso pactado con el Peñas Huesca entre semana por la falta de efectivos de los aragoneses, los de Ricardo Úriz abren su lista de choques de pretemporada con un duelo oficial que, sin embargo, no tiene la presión de la necesidad del triunfo para los capitalinos.

De hecho, es un encuentro para ver el estado de los jugadores tras este primer tramo de trabajo preparatorio de cara a la apertura de la fase regular en octubre. «Estamos con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar a competir, de que lleguen los partidos tras estas dos semanas de trabajo que casi ya completamos, empezar a medirnos contra otros equipos para determinar un poquito en qué momento estamos», valoraba Úriz en la rueda de prensa previa al partido.

No se puede pedir demasiado al Clavijo todavía a estas alturas de pretemporada, pero el técnico blanquiazul pretende que, al menos, hoy se puedan ver algunos detalles de lo que pretende que sea el equipo esta temporada. «Espero un Clavijo con el foco en los básicos. Es decir, en lo que es nuestra idea de filosofía, tanto de defensa como de ataque, y queremos transmitir tanto a los aficionados como a nosotros mismos qué queremos ser», adelantó el preparador navarro.

«Yo espero un equipo competitivo, con alto nivel de energía, con capacidad física a la hora de poner el cuerpo, de intentar controlar los ritmos, sabiendo que es el primer partido de pretemporada. Quiere decir que va a haber errores típicos de este tipo de partidos, pero lo que sí que quiero desde el primer día es que la gente se enganche con el equipo, que sea capaz de reconocerlo y de tener una identidad. Yo creo que desde el primer día eso sí lo podemos demostrar», incidió Úriz.