El Clavijo solo piensa en su partido ante la Cultural

«No voy a negar que sé el calendario de todos los equipos, pero el foco donde queremos tenerlo es ahora mismo en León». Lo ... tenía muy claro Ricardo Úriz en la rueda de prensa previa al partido que disputará esta tarde, a partir de las 19.00 horas, ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Lo primero es lo que haga el Rioverde Clavijo. Si los blanquiazules hacen sus deberes en las tres jornadas que restan, la salvación estará en su mano.

Es fácil decirlo pero muy complicado de llevar a cabo porque los rivales son de postín. El primero de ellos, un conjunto leonés que ocupa la tercera posición del Oeste. La igualdad en este grupo es tal que mientras los logroñeses pelean por la permanencia con diez victorias, su rival de hoy podría optar todavía al liderato al final de la fase regular con solo tres triunfos más que los capitalinos.

El Clavijo ha tenido un muy buen comportamiento en las últimas jornadas, pero perdió el pasado fin de semana en el Palacio en la prórroga ante el Caja 87. No quiere repetir los errores finales Úriz si su equipo vuelve a tener la ocasión de ganar en los minutos finales. «En el partido del otro día, controlamos bien la primera parte, sobre todo atrás. Pero defensivamente el comienzo del tercer cuarto no fue el idóneo, no tuvo el nivel de energía que queríamos e hicimos que el rival se metiera en el partido y, luego, hubo un punto de acierto ante buenas defensas nuestras. Ellos consiguieron meter esas canastas y yo creo que al equipo le faltó ese acierto que tuvimos en la jornada anterior», comentó, para añadir que «esto va de defender, de tener el rebote controlado y de tener ese nivel de acierto que te hace ganar los partidos» y es lo que quiere que los suyos dominen hoy en León.

El Clavijo llega con jugadores con problemas al partido, algo habitual a estas alturas de campaña: «Tenemos jugadores tocados, vamos a ver cómo evolucionan y esperemos que lleguen. Estamos ahí controlando bien la recuperación y que vayan entrando poco a poco con el equipo para poder llegar a jugar».