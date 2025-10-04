El Clavijo se conecta tarde a la liga

El Reina Proteínas Clavijo empezó la liga unos minutos después que el Clínica Ponferrada y lo acabó pagando con la derrota en el estreno de ... la temporada del Grupo Oeste de Segunda FEB (84-76). Los logroñeses entraron mal en el choque disputado en el Lydia Valentín de la localidad berciana y fueron a remolque desde entonces pese a los esfuerzos por engancharse, sobre todo tras el descanso. Sin embargo, los locales supieron mantener la distancia gracias a su acierto desde el triple y a un iluminado Rubén Salas.

Estaba avisado el conjunto blanquiazul por su entrenador. El cuadro berciano juega a muchas posesiones, con ataques en pocos segundos, transiciones a toda velocidad y, además, carga mucho el rebote ofensivo. Yen apenas un minuto los de Oriol Pozo se los dejaron claro a sus rivales. Siete puntos de salida sin que los logroñeses se hubieran apenas dado cuenta.

Clínica Ponferrada Orrit, Treviño (11), Salas (28), Efambe (2) y Knowles (4) -cinco inicial-; Romero (9), Cera (13), Hayes (11) y Sima (6). 84 - 76 Reina Proteínas Clavijo De Pablo (15), Arbosa (19), Pardina (6), Pa Mor (5) y Kevin Torres (8) -cinco inicial-; Querejeta (10), Berthold, Royo (9) y Jacobs (4). Parciales 21-14, 40-26 (descanso); 60-50 y 84-76 (final).

Árbitros Alejo y López. Eliminado el visitante Pardina.

De la mano de un atinadísimoRubén Salas (10 puntos en el primer parcial, 28 al final y 8 de 11 desde el triple) y con un nuevo parcial de siete puntos seguidos el Ponferrada se iba en el marcador (21-7). La energía de Hugo Arbosa mantuvo a los suyos y permitió a los visitantes que se acercaran a solo seis puntos. Pero con el vitoriano solo no daba (40-25). El Clavijo se desangraba por los fallos en el tiro exterior (2 de 14 desde el triple) y por la inferioridad en el rebote (20 locales, siete de ellos ofensivos, frente a los 12 de los de Úriz). Las carencias ofensivas se unían a la fragilidad defensiva para facilitar las cosas a unos locales que se sentían muy cómodos tal y como se estaba desarrollando el encuentro.

Retornó el Clavijo de vestuarios, esta vez sí, con la lección aprendida y ralentizó el juego, frenando la velocidad local y haciéndole jugar en estático.

Pese a que el Ponferrada marcaba una máxima (45-27) nada más abrirse el tercer periodo, diez puntos consecutivos de los capitalinos le devolvían al partido.

Pero la tónica desde entonces fue la repetición de parciales cíclicos en los que el Clavijo se acercaba (a cinco puntos llegaron a colocarse los de Ricardo Úriz) y el Ponferrada encontraba soluciones desde el triple. Era el día de la marmota para los riojanos, que veían cómo el partido se escapaba por el castigo constante desde la larga distancia a sus errores, de nuevo con Salas y un valiente Cera a la cabeza.