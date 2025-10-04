LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Knowles intenta anotar entre Arbosa y Torres. @baloncestoSDP
Baloncesto

El Clavijo se conecta tarde a la liga

El conjunto logroñés arrancó mal ante el Clínica Ponferrada y tuvo que ir a remolque todo el partido pese al esfuerzo por engancharse a él

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:33

Comenta

El Reina Proteínas Clavijo empezó la liga unos minutos después que el Clínica Ponferrada y lo acabó pagando con la derrota en el estreno de ... la temporada del Grupo Oeste de Segunda FEB (84-76). Los logroñeses entraron mal en el choque disputado en el Lydia Valentín de la localidad berciana y fueron a remolque desde entonces pese a los esfuerzos por engancharse, sobre todo tras el descanso. Sin embargo, los locales supieron mantener la distancia gracias a su acierto desde el triple y a un iluminado Rubén Salas.

