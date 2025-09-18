El Clavijo cae ante el Zornotza antes del derbi con el LogroBasket en la Copa España

Martín Schmitt Logroño Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:36 Comenta Compartir

Después de ganar en el último suspiro (68-65) al ISB Iraurgi por la Copa España, el Reina Proteínas Clavijo cayó anoche en casa del Teknei Bizkaia Zornotza en un nuevo amistoso. Los riojanos perdieron por un ajustado 83-79 en un encuentro en el que Ricardo Úriz no pudo contar con todos sus jugadores.

Es que los tres jugadores cedidos por el Baskonia, Joseba Querejeta, Vit Hrabar e Íñigo Royo, no participaron de este encuentro preparatorio frente a un Zornotza, equipo que descendió a Tercera FEB, más intenso y certero.

Los hombres de Ricardo Úriz volverán a examinarse el próximo domingo, en plenas fiestas mateas, ante el LogroBasket Logi7. Un derbi que se disputará a las 17.30 horas en Lobete y que servirá para ver en qué estado están los equipos de cara al inicio de liga, que será el fin de semana del 4 de octubre.