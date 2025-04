«Tenemos que estar centraditos en nuestro partido, en lo que depende de nosotros»

Luismi Cámara Logroño Jueves, 10 de abril 2025, 13:19 Comenta Compartir

Dos partidos le quedan pendientes al Rioverde Clavijo. Y en esos dos partidos está la salvación para el conjunto blanquiazul. De momento, toca pensar en el choque de este domingo en el Palacio de los Deportes (19.00 horas) contra Melilla. Ricardo Úriz no quiere mirar más allá.

- Este domingo es la primera de las dos finales, ¿no?

- Bueno, es un partido importante. No es definitivo todavía, pero sí que es un partido importante y yo creo que es un partido que no se me va a olvidar. Nos enfrentamos a un rival que ahora mismo va segundo, viene también de una buena racha, creo que es un equipo con mucho talento, si no me equivoco es el equipo que más puntos mete en la competición con mejores porcentajes, tanto de 2 como de 3, en tiros de campo. Y es el máximo asistente de la competición, estamos hablando de un equipo hecho con el claro objetivo de ascender y tenemos ahí un buen rival enfrente.

- ¿Cómo es Melilla?

- Lo importante es encontrar la solución a ese gran acierto que tiene desde la línea de 3, con jugadores por encima incluso del 40%. Es un equipo con mucho gol y yo creo que en casa tenemos que estar muy bien. No es suficiente 15 minutos buenos. Vamos a tener que ser más consistentes, sobre todo a nivel defensivo, desde el inicio y, si no somos capaces de controlar ese gol que tiene Melilla, pues lo vamos a tener complicado, ¿no? Una de las cosas a controlar junto con la consistencia defensiva va a ser el rebote. El otro día León estuvo mucho mejor que nosotros en el control del rebote, si no me equivoco fueron 42 por 30, esto permite ya no segundas oportunidades sino llevar el control del juego. Va a ser fundamental el poder tener éxito en ese control. Eso nos va a permitir tener alguna posibilidad más. Más oportunidades de ataque y luego la posibilidad también de poder llevar el ritmo de partido Tenemos que jugar con mentalidad y carácter desde el inicio, sabiendo que es un equipo con mucho talento, ya que seguramente estemos hablando por nombres de la mejor plantilla de la competición. Tenemos que ser valientes, ir con carácter, tomar la iniciativa desde el principio.

- Hay que volver a insistir en la importancia de la entrada en el partido.

- Nosotros ahora mismo no podemos especular. No podemos jugar 15 minutos como el otro día, no, no, nosotros tenemos que jugar 40, ni 38, te diría que 40 minutos. Sabemos que eso es algo en lo que tenemos que dar un paso adelante y estamos en ese proceso.

- ¿Cómo está el equipo?

- Seguimos teniendo la baja de Vit (Hrabar), que todavía no va a estar disponible con el equipo y el resto, de momento, está disponible, esperemos que lleguen así al final de semana y que el domingo puedan estar todos sabiendo que tenemos que dar un paso adelante todos. Con bajas, el resto de compañeros, por supuesto, tienen que dar un paso adelante y en esto no tengo ningún tipo de duda de que los jugadores que vayan a aportar el domingo van a hacerlo con un impacto positivo. Cuando tienes una rotación un poquito más corta tenemos que dar todos un poquito más de nosotros porque va a ser un partido que va a necesitar de mucha gente. No me va a servir solamente con que estén 5 o 6 jugadores bien, quiero a todo el equipo bien, que cada vez que entremos al campo tengamos un impacto positivo y ya no solamente en el acierto, sino a nivel defensivo, que estemos duros, que estemos con esa capacidad de rebote, que es clave, y el poder llevar un control. Si no ellos con la calidad que tienen y el acierto que tienen... lo vamos a tener más complicado. Sabemos que va por ahí el objetivo del partido. La consistencia es el apartado que más estamos enfocando junto a la concentración durante todo el partido.

- La liga está muy igualada y los de abajo están ganando muchos partidos a los de arriba.

- Esto lo que hace evidente es que todos los equipos se están jugando muchas cosas y que todo el mundo llega al final queriendo mostrar la mejor versión. Esto hace que la competición sea súper igualada, que todos los equipos sean capaces de ganar a todos los equipos y que todos los equipos todavía tienen opciones, unos de salvarse, otros de jugar 'play off'. Esa igualdad hace que, si sacas un resultado positivo, te deja en esa jornada mucho mejor que el anterior. Hay enfrentamientos directos y nosotros tenemos que estar centraditos en nuestro partido, en lo que depende de nosotros, en tener el control.

- ¿Qué le pide a la afición?

- La afición tiene que estar con el equipo. Ya sé que la temporada no ha sido fácil, pero llegamos ahora en el momento en el que seguimos vivos. Y es el punto en el que todos tenemos que ir de la mano, que tenemos que ir juntos en este partido, en los momentos complicados que vamos a tener durante el partido. Ahí es cuando necesitaremos que nos echen una mano, que estén encima del equipo, que aprieten. Esto nos pasa cuando vamos a jugar fuera, en pabellones, como la semana pasada, con tres mil personas en León, que están encima, que cuando nosotros nos ponemos en el tercer cuarto a ocho puntos, pues se ponen de pie, empiezan a aplaudir, empiezan a animar, empiezan a apretar a los árbitros... Esto es parte de jugar en casa, ahí está la dificultad de ganar fuera. Yo le diría a la afición que en este partido les necesitamos más que nunca y que nosotros, por supuesto, lo vamos a dar todo. Esto es una cosa de todos, no solamente nuestra, por los que estamos en pista, sino también desde la grada.

- Todos los rivales directos juegan el sábado, ¿cómo puede afectar eso?

- Puede ser positivo, puede ser que no, esto no lo vamos a saber, yo creo que lo que tenemos claro y es en lo que estamos trabajando esta semana es en mentalmente controlar lo que podemos controlar. Es decir, no nos sirve de nada estar con el móvil y mirar esto, lo otro, lo haremos, sabremos los resultados... Pero yo creo que el equipo lo que tiene que hacer es estar bien centradito en lo nuestro, cómo vamos a estar de energía, cómo vamos a estar de mentalidad, cómo vamos a estar de carácter, cómo vamos a responder a esos malos momentos, cómo vamos a llegar a esa parte final. Esto es lo que va a llegar, esto es lo que nos toca a partir de ahora. El equipo en esto lo tiene cada día más claro y vamos a ver cómo va la jornada.