El Clavijo inicia la era de Aitor Martínez tras la salida de Ricardo Úriz

La destitución de Ricardo Úriz ha marcado la semana del Reina Proteínas Clavijo. La salida del técnico navarro sorprendió a todos fuela de la ... entidad blaquiazul por lo rápida e inesperada. Pero desde dentro del club parecían tenerlo claro ante la preocupante situación del primer equipo, que marcha con dos victorias en siete partidos. La directiva capitalina valoraba las oportunidades perdidas ante rivales que consideraban accesibles.

Con Úriz fuera, el Clavijo ha decidido apostar por el segundo entrenador, Aitor Martínez, con el que espera que dé el nivel que se le presupone a una plantilla que el resto de equipos califica como carne de 'play off'.

Y esta nueva era en los riojanos se inicia esta mañana (12.00 horas) con el partido que los blanquirrojos disputan en el Palacio de los Deportes capitalino ante el Valladolid. El conjunto castellano llega después de sufrir la primera derrota del curso en la pasada jornada ante el Clínica Ponferrada. Hasta entonces había acumulado cinco triunfos consecutivos.

Así que los logroñeses reciben a un rival dolido que querrá recuperar cuanto antes el camino correcto para seguir enganchado a la zona de privilegio del Grupo Oeste.

Martínez ve en el Valladolid «un equipo preparado para ascender» y cuenta con que «va a plantear un partido a muchos puntos porque es un equipo que le gusta correr y meter canastas en los primeros segundos de posesión, ya sea en contraataque o en transición».

El nuevo técnico capitalino apuesta por un Clavijo fuerte, por «la defensa, los básicos defensivos, la responsabilidad individual, colectiva, el rebote, intentar ser proactivos dentro de la reactividad que tiene la defensa, porque al final el ataque siempre lleva la iniciativa, intentar anticiparnos, jugar con contacto, subir las líneas, jugar físico. Esa va a ser un poco mi filosofía inicial».