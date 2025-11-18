El Clavijo cesa a Ricardo Úriz

El Club Baloncesto Clavijo ha decidido prescindir de los servicios de Ricardo Úriz como entrenador del primer equipo. La entidad blanquiazul ha anunciado que será ... el segundo entrenador hasta ahora, Aitor Martínez, el que asume el mando del Reina Proteínas.

Los dirigentes del club capitalino no estaban satisfechos con el rendimiento de una plantilla que, según indicó el presidente Félix Sanz, estaba conformada para no pasar los apuros de temporadas anteriores y poder entrar al menos en las plazas de 'play off' de ascenso.

El entrenador navarro llegó a Logroño en diciembre del año pasado para sustituir a Jorge Serna tras un complicado comienzo de campaña. Úriz logró enderezar el rumbo y salvar al Clavijo del descenso en un 'play out' dramático ante el Bisbal Basquet.

Renovado el verano, el preparador blanquiazul prolongó su vinculación con el club riojano como parte del acuerdo entre el Baskonia y el Clavijo. En este tiempo, la entidad capitalina conformó un 'roster' de diez jugadores con los que afrontar la temporada, con refuerzos contrastados en Segunda FEB y en la categoría superior.

En pretemporada, el equipo respondió con tres triunfos ante equipos del Grupo Oeste (Iraurgi, LogroBasket y Valle de Egüés). Sin embargo, esas buenas sensaciones no se trasladaron a la liga ya que los logroñeses comenzaron perdiendo sus cuatro primeros encuentros. La primera victoria llegó en el derbi capitalino ante el LogroBasket y en la siguiente jornada, ante Morón y en el Palacio de los Deportes, el Clavijo mostró su mejor versión. No pudo prolongar esa racha el pasado fin de semana ante el Círculo Gijón, ante el que cayó tras una segunda parte desastrosa.

Este partido en tierras asturianas y el tropiezo en Jaén tras ir ganando por quince puntos en el tercer cuarto han pesado mucho en la decisión tomada por el club.

El relevo de Ricardo Úriz es Aitor Martínez, que llegó como segundo de Jorge Serna, se mantuvo tras su destitución con el pamplonés y ahora recibe el respaldo de la entidad blanquiazul para sacar al primer equipo de la complicada situación en la que se encuentra, en la décima posición,m con cinco derrotas en siete jornadas.