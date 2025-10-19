El Clavijo afronta en Jaén un duelo de necesitados que puede dejar tocado al perdedor

Luismi Cámara Logroño Domingo, 19 de octubre 2025, 11:45 Comenta Compartir

Jaén Paraíso Interior contra Reina Proteínas Clavijo. Duelo en el Olivo Arena (12.30 horas) entre dos equipos que todavía no conocen la victoria en las dos jornadas disputadas hasta el momento en el Grupo Oeste.

Es verdad que acaba de comenzar la temporada pero el que salga perdedor de este combate se quedará tocado y obligado a sumar cuanto antes.

El Clavijo ha perdido en Ponferrada y la pasada semana ante el favorito Caja 87. Sin embargo, Ricardo Úriz incide en el proceso de mejora que está llevando a cabo su equipo. «Es una oportunidad de seguir compitiendo y de mejorar en los aspectos que tenemos que hacerlo», comentaba el técnico blanquiazul en la rueda de prensa previa al encuentro.

Ante el equipo sevillano, la pasada semana, «competimos bien. Estuvimos bien a nivel defensivo pero tenemos que mejorar en el nivel de acierto, sobre todo en el último cuarto. Nuestro porcentaje en el tiro de tres es realmente bajo y tenemos que mejorar en ese aspecto. Tenemos que compartir el balón, generar buenos tiros y lanzar con confianza y con deseo. Tenemos que seguir en esa línea de competitividad, porque el equipo está compitiendo. Pero la realidad es que tenemos que dar un paso adelante en ataque. El otro día llegamos igualados al final y el partido lo decidieron los jugadores que son capaces de meter en esas situaciones».

Del Jaén destacó que «es un equipo que viene de ascender, con un bloque de jugadores que se conocen bien. Ellos en casa dan una buena versión, juegan muy rápido, con mucho dinamismo, son muy móviles, con exteriores que son buenos manejadores. Todos los jugadores son capaces de romper, de tirar, que juegan muy abiertos, con Ailton Lopes (ex del Clavijo) por dentro. Ellos encuentran soluciones en el caos y nosotros tenemos claro que en el caos no podemos entrar. Va a depender mucho el triunfo de quién controle ese ritmo».