Prueba del Clavijo ante un Insolac Caja 87 candidato al ascenso

Segundo partido liguero del Reina Proteínas Clavijo. Primero en casa. Y los blanquiazules pretenden dar una muestra de que este año no quieren pasar apuros ... ante uno de los principales candidatos al ascenso.

El Insolac Caja 87 visita el Palacio de los Deportes (12.00 horas) tras ganar en la primera jornada con contundencia y después de un verano en el que, como explicó Ricardo Úriz en la rueda de prensa previa al choque, los sevillanos se movieron pronto y bien para fichar a lo mejor del mercado.

Tienen claros los herederos del histórico Caja San Fernando que su espacio está, al menos, en una categoría superior. Y quieren dar ese paso cuanto antes. La directa es ganar la fase regular en el Oeste y luego jugarse el ascenso directo con el líder del Este.

Es pronto para hablar cuando solo se ha disputado la primera jornada de liga, pero esa presión está latente en el cuadro andaluz, que fue capaz de cambiar de entrenador apenas cinco días antes del estreno liguero para dar un paso adelante.

No mira tan alto el Clavijo, pero sí que aspira a tener una temporada más tranquila que las dos anteriores. Y eso se consigue con triunfos en la primera fase de la campaña. Es evidente que un buen inicio de la fase regular elimina angustias posteriores y eso es lo que pretende la entidad capitalina.

Por eso, el encuentro de hoy es una prueba importante para ver la capacidad del equipo para competir y para ganar tras la derrota del estreno en Ponferrada.

La mala puesta en escena pasó factura a los blanquiazules y eso es algo que deben tener en cuenta desde el inicio. «Tenemos una gran oportunidad para ver en qué momento estamos de competición y de mentalidad», avisaba Úriz que adelantó que «nuestra intención es estar desde el principio metidos con alta intensidad, con alto nivel de energía y queremos estar muy bien desde el inicio,».