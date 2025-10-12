LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kevin Torres. Sonia Tercero
Baloncesto

Prueba del Clavijo ante un Insolac Caja 87 candidato al ascenso

El Insolac Caja 87 visita el Palacio de los Deportes (12.00 horas) tras ganar en la primera jornada con contundencia

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:41

Comenta

Segundo partido liguero del Reina Proteínas Clavijo. Primero en casa. Y los blanquiazules pretenden dar una muestra de que este año no quieren pasar apuros ... ante uno de los principales candidatos al ascenso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aparece un siluro en una papelera de Logroño
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3

    Cáncer infantil, un «tsunami» que cambia vidas
  4. 4

    Puerta 19: una carta muy casera pensada para compartir
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6 Calvo Sotelo, la peatonal convertida en pasarela
  7. 7

    La aventura yihadista de la familia Allain
  8. 8

    Logroño no opta a los fondos EDIL por criterios técnicos y los 3,7 millones de La Rioja se van a Calahorra
  9. 9

    La plantilla de Crown irá a la huelga para reclamar condiciones «como en Sevilla»
  10. 10

    Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Prueba del Clavijo ante un Insolac Caja 87 candidato al ascenso

Prueba del Clavijo ante un Insolac Caja 87 candidato al ascenso