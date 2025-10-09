LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ricardo Úriz habla con sus jugadores. Sonia Tercero
Baloncesto

«Tenemos una buena oportunidad para que los aficionados se sientan identificados con el equipo»

Ricardo Úriz confía en competir desde el principio en el estreno en casa ante el Caja 87

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:03

Comenta

El Reina Proteínas Clavijo afronta este domingo su primer partido liguero como local. Será el domingo, a las 12.00 horas, en el Palacio de ... los Deportes, ante un adversario como el Insolac Caja 87, uno de los grandes favoritos al ascenso de categoría. El proyecto sevillano es ambicioso y ha tomado el relevo como punta de lanza de la ciudad tras el desaparecido Betis, un gigante que finalmente mostró pies de barro. Tras ganar con mucha solvencia al Círculo Gijón (82-63) ya ha comenzado a marcar territorio y querrá sumar su primer triunfo como visitante en Logroño.

