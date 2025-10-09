«Tenemos una buena oportunidad para que los aficionados se sientan identificados con el equipo»

El Reina Proteínas Clavijo afronta este domingo su primer partido liguero como local. Será el domingo, a las 12.00 horas, en el Palacio de ... los Deportes, ante un adversario como el Insolac Caja 87, uno de los grandes favoritos al ascenso de categoría. El proyecto sevillano es ambicioso y ha tomado el relevo como punta de lanza de la ciudad tras el desaparecido Betis, un gigante que finalmente mostró pies de barro. Tras ganar con mucha solvencia al Círculo Gijón (82-63) ya ha comenzado a marcar territorio y querrá sumar su primer triunfo como visitante en Logroño.

Ricardo Úriz tiene claro que el Clavijo tiene que hacer muchas cosas bien para doblegar a los andaluces. La primera de ellas es entrar con energía al partido. Sus hombres no lo hicieron en Ponferrada y lo acabaron pagando con la primera derrota del curso.

-El primer choque de la fase regular no salió como se esperaba. Derrota ante el Clínica Ponferrada. Es verdad que era una de las salidas más complicadas del año pero al equipo le faltó una buena puesta en escena inicial.

- En el comienzo de partido, ellos estuvieron acertados, es la realidad, pero también por falta de dureza nuestra. Quitando esos cinco primeros minutos del partido en Ponferrada, si nos ceñimos a los 35 siguientes, creo que el equipo estuvo con buena mentalidad, con buena intensidad. La realidad es que nuestro comienzo no fue bueno, y yo creo que el domingo es importante empezar bien.

- Además, es el partido de vuelta a casa. El primero de la temporada en el Palacio.

- Volvemos a casa y, lógicamente, la intención es estar desde el principio metidos con alta intensidad, con alto nivel de energía y queremos, desde el inicio, controlar y estar muy bien.

- El rival es de los fuertes.

- Es cierto que viene Caja 87, uno de los claros favoritos a estar arriba en la clasificación, con un presupuesto muy alto. Este verano ha ido pronto al mercado y ha cogido un poco lo que ha querido. La realidad es que si nosotros no tenemos ese nivel de intensidad y dureza alto, Caja 87 tiene un equipo con mucho talento que nos complicará todo. Desde sus manejadores, tiene también gente con muy buena mano de tres, interiores muy dominantes, muy buenos en el rebote, tanto defensivo como ofensivo y jugadores con alto nivel de conocimiento de la categoría y conocimiento del juego. Entonces, es cierto que todo empieza por ese comienzo, por cómo estamos en ese inicio de partido.

- Los sevillanos solo piensan en ascender.

- Tanto es así que la realidad es que han cambiado al entrenador cinco días antes de empezar la temporada con el claro objetivo de ascender. Ellos tienen la intención, han puesto todos los medios posibles para que así sea y no buscan otro objetivo más que estar arriba y, lógicamente, buscar el ascenso directo, sabiendo que otro club de la ciudad como Betis ya no está y ciertamente han adquirido toda la importancia. Hablaban de 3.000 socios, creo que están en un modo de querer estar arriba.

- Pero el Clavijo puede competir.

Nosotros, si queremos sacar un buen resultado contra ellos, tenemos que competir. Ciertamente, en Ponferrada lo hicimos, pero tenemos que competir desde el inicio.

Ponferrada es un equipo de 'play off', lo tenemos todos claro, Caja 87 es otro equipo de ascenso. Entonces, desde el inicio ya estamos jugando contra equipos de ese nivel de la categoría. Nosotros tenemos que entender que va a ser un partido en el que vamos a tener que controlar muy bien su rebote, su transición ya jugadores clave que tienen muchas maneras de generar, tanto en bloqueo directo con sus dominadores de balón como con sus tiradores, tanto Bertain como Dedovic, y luego la capacidad que tienen dentro para intimidar y ser buenos en el rebote. Vamos a tener que estar muy pendientes de eso para llevar el control y el ritmo que mejor nos convenga a nosotros.

- ¿Jugar contra equipos de este nivel supone una presión o un reto?

- Yo creo que esa presión la tienen ellos. Nosotros lo que tenemos claro es que jugamos en casa y que vamos a tener que enfrentarnos a todos los equipos de la Liga. Y ahora nos toca Caja 87. Sabemos que es un equipo diseñado para estar arriba. Nosotros tenemos que estar pendientes de cómo seguimos siendo buenos, de cómo sigue nuestra construcción de equipo y cómo somos de buenos a la hora de competir. Sí que tenemos una buena oportunidad contra un equipo que es de la parte de arriba, que viene de hacer un buen partido en casa, que dejó a su rival en 60 y, por tanto, concedió pocos puntos. Tenemos una gran oportunidad para ver en qué momento estamos de competición y de mentalidad.

- ¿Qué le pareció la primera jornada? ¿Sorpresas?

- Dentro de la normalidad. Sí que es verdad que un partido no es un registro suficiente, pero sobre el papel hubo pocas sorpresas.

- ¿Qué espera del primer partido en casa?

- Nuestra intención es claramente intentar dar una alegría al aficionado. El club se está moviendo bien para intentar atraer a más gente, y no cabe duda de que esa comunión con la grada tiene que existir desde el primer día. Tenemos una buena oportunidad para que el domingo a las 12.00 horas el aficionado que venga a ver al Clavijo se vea representado e identificado con el equipo. Nuestra intención es intentar poco a poco atraer a más gente y que el Palacio cada vez tenga un mejor ambiente.