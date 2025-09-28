LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores del Clavijo saludan a los aficionados. Justo Rodríguez

Baloncesto | Copa de España

La buena defensa hace mejor al Clavijo

El conjunto blanquiazul ganó cuando apretó atrás al Valle de Egüés y logra el pleno de triunfos en la Copa España

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:53

Estaba ya clasificado el Reina Proteínas Clavijo para la siguiente fase de la Copa España antes de comenzar el partido, pero quería despedirse de la ... fase de grupos con el pleno de triunfos. Tres de tres. Lo logró, no de la mejor manera. Derrotó al Valle de Egüés por 95-80 porque es mejor equipo, pero dejó demasiados momentos de lagunas defensivas que habrá que corregir de cara al comienzo de la temporada, que se abre el próximo fin de semana, si no quiere sufrir tropiezos inesperados, derrotas inesperadas.

