La buena defensa hace mejor al Clavijo

Estaba ya clasificado el Reina Proteínas Clavijo para la siguiente fase de la Copa España antes de comenzar el partido, pero quería despedirse de la ... fase de grupos con el pleno de triunfos. Tres de tres. Lo logró, no de la mejor manera. Derrotó al Valle de Egüés por 95-80 porque es mejor equipo, pero dejó demasiados momentos de lagunas defensivas que habrá que corregir de cara al comienzo de la temporada, que se abre el próximo fin de semana, si no quiere sufrir tropiezos inesperados, derrotas inesperadas.

Los resultados de ambos en las dos jornadas coperas previas hacían que se pudiera pensar en que el choque era franco para los intereses de los locales. Así fue tras los primeros minutos de igualdad. Liderados por Kevin Torres y por Íñigo Royo, el Clavijo se fue de forma clara (30-18). Solo había apretado un poco en defensa y con algo de lucidez ofensiva del escolta y del ala-pívot, pero bastaba para dominar aparentemente con claridad.

Sin embargo, no tenía el cuadro blanquiazul la intensidad defensiva del fin de semana anterior ante el LogroBasket y lo aprovechó el equipo navarro. Movía con soltura el balón y encontraba tiros liberados con facilidad en las esquinas. Por contra, los capitalinos se mostraban erráticos en el tiro lejano y sobrevivían por su abrumador dominio del rebote (24 a 9 en la primera mitad).

Igualaba el choque a 43 el Valle de Egüés con la primera canasta tras la reanudación. Y llevaba la iniciativa del juego porque al Clavijo le faltaba intensidad atrás. Potier se divertía manejando y anotando y los de Úriz sobrevivían a base de triples. Siete anotaron en el tercer parcial los logroñeses.

Subió el nivel atrás el conjunto riojano y se notó. Tiene el Clavijo una plantilla para defender con intensidad y físico. Ahí es donde tiene que marcar diferencias. Poco más le hizo falta. Volvió a tomar el mando (76-67) y ya no lo soltó hasta el final. Pleno copero y a pensar ya en la liga.