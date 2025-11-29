El Unibasket afronta una complicada salida a Melilla tras las malas sensaciones

El pasado fin de semana, el Bosonit Unibasket se llevó una gran decepción por la derrota ante el Al-Qázeres y, sobre todo, por las ... malas sensaciones tras un horrible primer cuarto (0-17 de salida y 2-20 al final del periodo inicial).

Pero la liga continua y un borrón no mancha la buena temporada que están realizando las blanquivino. Y este sábado (19.45 horas) afrontan el noveno partido liguero en una salida complicada después de un viaje muy largo hasta Melilla.

El conjunto dirigido por Dani Rubio, que recuperó a Mónica Alonso y Emma Flórez, se mide en el pabellón Guillermo Garcia Pezzi a uno de los mejores equipos de la competición.

El cuadro de la ciudad autónoma marcha en la cuarta posición de la Liga Challenge, igualado con el Unicaja Mijas, con siete victorias y solo dos derrotas hasta el momento. Los dos contendientes son de los mejores equipos en tareas defensivas, lo que les permite encajar pocos puntos por encuentro.

Dos jugadoras marcan el paso en el Melilla. La brasileña Raphaella Monteiro es la principal anotadora. La ala-pívot promedia 13,3 puntos, 4,7 rebotes y 2,7 asistencias para 16,9 de valoración.

La dirección de juego queda en manos de la argentina Macarena D'Urso que, además de asistencias (4,1), aporta puntos (10,1 por partido) y buenos porcentajes desde el triple.