El peor Unibasket regala el triunfo

Fue lo nunca visto. Un despropósito del Bosonit Unibasket que convirtió el primer cuarto en una hecatombe absoluta. Nueve minutos y cuarenta y ocho segundos ... le costó al conjunto local anotar su primera canasta ante el Alter Enersún Al-Qázeres. Fue Mónica Alonso la encargada de hacerlo tras diecisiete intentos fallidos previos. Mientras tanto, las extremeñas habían sumado ya diecisiete puntos y todavía les dio tiempo de anotar tres más antes de cerrar el sorprendente parcial de apertura. 2-20. Un marcador de Juegos Deportivos, de los que se disputan por la mañana en el mismo polideportivo de Lobete entre dos equipos de niveles bien dispares.

Fue el principio y el final del partido que enfrentó a las capitalinas contra las cacereñas y que se acabaron llevando las visitantes por 50-63.

Lo que se preveía como un choque igualado quedó adulterado por los infames diez minutos de las de Dani Rubio. Es la imagen de lo que pudo haber sido y no fue porque, cuando el partido se normalizó y se equilibraron las fuerzas según se esperaba, el marcador estaba ya absolutamente condicionado.

Fue un comienzo frío, sin intensidad ni tensión por parte de un Unibasket irreconocible, totalmente superado en las contras y en el rebote y errático hasta la exageración. La consecuencia fue el parcial recibido.

En el segundo cuarto comenzó a reaccionar el cuadro local de la mano de Mónica Alonso, que regresaba tras su lesión. Llegó a reducir la sangría y bajarla a nueve puntos (15-26). Al menos, se dejaba una oportunidad para la segunda mitad.

Pero el retorno de los vestuarios fue casi tan malo como el inicial. Las visitantes volvieron a superar en todas las facetas a las logroñesas y no solo recuperaron la renta máxima sino que la elevaron hasta un 26-46 que parecía ya casi definitivo.

No se dejaron llevar las blanquivino aunque el partido se atascaba y el último parcial se inició sin canasta alguna en tres minutos y medio hasta que Van Schaik lideró la reacción de las de Dani Rubio. Se llegaron a colocar a seis las riojanas (42-48). Pero dos malas defensas cuando el rival ya estaba al alcance de la mano sirvió al Al-Qázeres para cerrar el partido.

Ya no había nada que hacer, el triunfo se lo llevaban merecidamente las extremeñas, mucho más regulares y estables, que supieron aprovechar el regalo inicial del Unibasket.