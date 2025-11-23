LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ceci Aldecoa intenta lanzar ante Gauna. Miguel Peche
Baloncesto | Liga Challenge

El peor Unibasket regala el triunfo

Irreconocible en un parcial inicial indigno de la campaña que está completando, el conjunto logroñés dejó escapar el partido en los primeros diez minutos

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:39

Fue lo nunca visto. Un despropósito del Bosonit Unibasket que convirtió el primer cuarto en una hecatombe absoluta. Nueve minutos y cuarenta y ocho segundos ... le costó al conjunto local anotar su primera canasta ante el Alter Enersún Al-Qázeres. Fue Mónica Alonso la encargada de hacerlo tras diecisiete intentos fallidos previos. Mientras tanto, las extremeñas habían sumado ya diecisiete puntos y todavía les dio tiempo de anotar tres más antes de cerrar el sorprendente parcial de apertura. 2-20. Un marcador de Juegos Deportivos, de los que se disputan por la mañana en el mismo polideportivo de Lobete entre dos equipos de niveles bien dispares.

