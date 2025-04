Las cuentas se complican para el Rioverde Clavijo

Cuanto menos queda, más se complican las cuentas. Dos jornadas restan y, con las últimas dos derrotas, el panorama se le ha complicado al Rioverde Clavijo ... . Antes del partido contra la Cultural y Deportiva Leonesa, los blanquiazules dependían de sus propias actuaciones. Tras caer en León, y la suma de otros resultados desfavorables, el club logroñés tiene ya que mirar a otros escenarios para salvar la categoría.

El Zornotza se ha sumado a la lucha por la salvación cuando parecía casi desahuciado hace solo dos jornadas. Ha encadenado un par de triunfos y ya sueña con escapar del descenso directo al que se le suponía abocado. Malas noticias para el Clavijo ya que los de Amorebieta le tienen ganado el 'basket average'.

Ahora mismo, con el Ciudad de Huelva en caída libre (diez derrotas consecutivas) y el Algeciras colista con ocho triunfos, dos equipos marchan con nueve victorias –onubenses y vascos–, el Clavijo alcanzó la diez y Coto Córdoba y Albacete llegaron a las once, fuera de los puestos de descenso directo y de los del 'play out'. El último clasificado tiene mal panorama ya que recibe este jueves al líder Cáceres y acaba visitando al Caja 87.

Al Zornotza le queda la visita al Córdoba y acudir al hogar del vecino Biele, que acumula cinco tropiezos seguidos. Huelva acaba con dos partidos en casa ante Albacete y Córdoba. Y en estos dos choques es en donde reside la necesidad del Clavijo de tener que alcanzar los doce triunfos para no tener que disputar el 'play out'. Se supone que manchegos y andaluces ganarán a los onubenses y llegarán a esas doce victorias.

El Coto recibe al Zornotza este fin de semana, los vascos buscan la décima y los cordobeses dejar prácticamente cerrada la salvación viendo que el final de la liga es ante el Huelva. En el caso de que los andaluces ganasen sus dos duelos, el presente del Clavijo pasaría por superar al Melilla, segundo clasificado, este domingo (19.00 horas) en el Palacio. Esto es imprescindible para seguir soñando, dando por hecho el triunfo albaceteño este sábado en el Carolina Marín.

Llegarían a la última jornada con doce triunfos los manchegos para recibir a un Clavijo con once victorias. Con el Córdoba salvado, el ganador en el Pabellón del Parque se salvaría ya que, en caso de vencer los de Úriz, el 'basket average' particular favorecería a los logroñeses. El otro se condenaría al 'play out'.