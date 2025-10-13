Yousef Chelch y Virginia Quellca ganan la segunda etapa de la Ruta Jacobea del Ebro

Yousef Chelch fue el primero en cruzar la línea de meta en la etapa de vuelta de la decimoquinta Ruta Jacobea del Ebro, en el ... trayecto de 12 kilómetros con salida de Alfaro y llegada a Rincón de Soto. En segundo lugar quedó Ismail Ed Derraz y tercero fue Héctor Miguel Fuertes.

En categoría femenina Virginia Quellca Mamani ocupó el primer puesto del podio. Daysi Gutiérrez entró segunda y Miriam Alonso Santamaría arrebató el tercer puesto a Rocío Marín adelantándola pocos metros antes de llegar a la meta.

Respecto a los corredores locales, Javier Cebrián Fuertes y Laura Lapedriza fueron los mejores de Rincón de Soto y Javier Aguirre Ortega y Aisha Mohamedou Belau, los de Alfaro.

Ampliar Las tres primera mujeres, en el podio.

Al llegar hubo avituallamiento en la plaza Gallarza donde también se entregaron los trofeos y obsequios.

La carrera, celebrada el pasado domingo, estuvo organizado por los clubes Inferno Alfaro y Rincón Atletismo en colaboración con los ayuntamientos de los dos municipios. La inscripción era gratuita y al recoger el dorsal los corredores había que entregar un kilo de comida no perecedera que se destina a Cáritas.

El día 21 de septiembre tuvo lugar la primera etapa entre Rincón de Soto y Alfaro, en la que finalizaron la prueba 132 atletas, y este domingo 12 de octubre la segunda entre Alfaro y Rincón de Soto, con 101 personas que terminaron la etapa. En ambos casos los deportistas corrieron por tramos de tierra del Camino Jacobeo del Ebro y asfalto a la salida y entrada de los citados municipios.