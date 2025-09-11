LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

L. R.
Duatlón

El reto paralímpico de Fernando Riaño, el acaparador riojano de títulos

El riojano se proclamó heptacampeón del Mundo de duatlón de larga distancia y se juega en Seúl su entrada en el Comité Paralímpico Internacional

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:21

Hace apenas unos días que el riojano Fernando Riaño se proclamó heptacampeón del Mundo de duatlón de larga distancia para personas con discapacidad (12 kilómetros ... a pie, 166 en tándem y otros 34 de carrera) en Suiza, tras más de nueve horas de esfuerzo y una preparación con una fase muy importante en Haro y el valle del Tirón. A ello se añade un octavo título planetario de triatlón cross. Dice está ya recuperado aunque en algún tramo de escaleras se acuerda del enorme esfuerzo realizado. Del que no se olvida es de su guía, Javier Alaguero, al que nombra muchas veces a lo largo de la entrevista, en la que no habla de triunfo individual sino que repite el valor del «equipo».

