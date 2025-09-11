El reto paralímpico de Fernando Riaño, el acaparador riojano de títulos

Hace apenas unos días que el riojano Fernando Riaño se proclamó heptacampeón del Mundo de duatlón de larga distancia para personas con discapacidad (12 kilómetros ... a pie, 166 en tándem y otros 34 de carrera) en Suiza, tras más de nueve horas de esfuerzo y una preparación con una fase muy importante en Haro y el valle del Tirón. A ello se añade un octavo título planetario de triatlón cross. Dice está ya recuperado aunque en algún tramo de escaleras se acuerda del enorme esfuerzo realizado. Del que no se olvida es de su guía, Javier Alaguero, al que nombra muchas veces a lo largo de la entrevista, en la que no habla de triunfo individual sino que repite el valor del «equipo».

No se pone barreras y su nuevo objetivo es debutar en trail running. Ahora bien, antes tiene otro reto mayúsculo, porque el 27 de septiembre opta al puesto de vocal de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional en las elecciones que se celebran en Seúl (Corea del Sur). Riaño puede devolver a España el puesto de responsabilidad y, por tanto, la cuota de poder, perdida dentro de este organismo.

- ¿Cómo fue la prueba? Resultará difícil resumir nueve horas en apenas unas frases.

- Lo más duro de la carrera fue la preparación. Yo iba un poquito justo por varios compromisos. Me tocó ir a Londres, luego a Sao Paulo, de Sao Paulo a Madrid el día anterior, y de Madrid a Suiza. Pero, quitando eso, la carrera fue bien. Salimos ahí con frío, ocho grados. La primera parte a pie, pues nos lo tomamos para ver por dónde respiraba el resto. La segunda parte se puso todo más serio. Son cinco horas y media. No puedes ir nunca al máximo en una carrera de este tipo, pues todavía quedan los últimos 34 kilómetros corriendo. Al último tramo llegamos un poco justillos, siempre se llega justo a esa parte.

- Pero ganaron completando un gran trabajo de equipo.

- En nuestro caso, el reto es la compensación, la coordinación y mantener la conversación entre los dos. En esas nueve horas pues siempre hay momentos malos. Por eso es tan importante conocerse bien uno y otro y hablar mucho, Y hay que prestar mucha atención a la alimentación y la hidratación en carrera. A veces te metes en carrera y piensas en si te persiguen, si persigues, y se te olvida lo más básico, que es alimentarte. Y en una carrera de estas, como te quedas sin gas, pues te has quedado sin carrera.

Para mí, la otra parte, o sea, mi compañero de tándem, lo es todo. Por dar un dato, en los avituallamientos yo no veo lo que puedo coger en cada momento, un gel, una barrita, un agua o lo que sea. Y entonces mi compañero está pendiente de lo suyo y de avisarme dónde está el punto donde yo tengo que coger.

- Presume de compañero.

- Javier es un superélite en el deporte y en todo. Al final todo se convierte en un deporte de equipo. Porque el uno tiene que estar pendiente del otro y el otro del uno, de compensarse. Absolutamente. De hecho, cuando corremos fuera de España, la gente cuando nos anima, te grita 'Vamos, equipo'. Y esto es también una cosa muy bonita, muy emocionante. Había participantes de 50 nacionalidades y, aunque los suizos no son especialmente emocionales, animaban en las subidas, el paso por diferentes ciudades o pueblos, zonas rurales.

- ¿Cómo concilia trabajo, familia y entrenamiento para preparar una prueba de tanta exigencia?

- Lo más complicado de una prueba así es la preparación. Muchos días llego a la oficina después de haber entrenado. Además, tenemos tres niños. A veces he llegado por la mañana de correr a casa, desayuno, y si los niños quieren salir a dar una vuelta, ellos en bici, pues yo vuelvo a salir con ellos de nuevo. En fin, esto es un poco buscar el hueco, aprovecharlo. Y también tengo la suerte de poder compartir el reto deportivo con los compañeros con los que entreno y con los que salgo.

- ¿Y no se cansa de ganar?

- Bueno, el otro día, en los últimos cinco kilómetros en algún momento el pensamiento era 'aquí no vuelvo jamás' y '¿quién nos habrá mandado meternos en esto?'. Pero la verdad es que es un reto muy bonito. Gran parte de esta prueba es, por supuesto, de preparación física pero son nueve horas de carrera y mucha parte también es mental. Pero cuando tienes al lado a una persona como Javier es más fácil.

- Hubo unos capotes por ahí que trajeron suerte.

- Pues me gusta mucho el mundo taurino, lo sigo mucho y mi compañero también. Con tantas horas entrenando y compitiendo descubres nuevas aficiones de la otra parte. Y, efectivamente, José Tomás nos cedió un capote y Diego Urdiales lo mismo. Y nos acompañó a Suiza, no sé si como talismán o como elemento singular. Nos hizo también especial ilusión ese gesto de dos máximas figuras del toreo, el de Urdiales por ser riojano y el de José Tomás porque yo vivo en Galapagar y él es de ahí.

- Y ahora llega otro reto mayúsculo: entrar en la Ejecutiva del Comité Paralímpico Internacional.

- Eso ya son palabras mayores. El Comité Paralímpico Español ha decidido tener un papel que yo creo que es necesario y muy importante desde el punto de vista de la incidencia, de la influencia y de la presencia a nivel internacional de España, del deporte en general y del deporte paralímpico en particular. Lo único que puedo mostrar es agradecimiento por la propuesta, por la confianza y reconocimiento del Comité Paralímpico Español, que es un referente a nivel mundial junto con la ONCE o el CERMI. Cierto es que influyen otros factores que tienen que ver con lo geopolítico, con las alianzas más regionales, del contexto, del momento... Hay 28 candidatos y estamos ahí. Los partidos hay que jugarlos y si no se juegan es seguro que no los vas a ganar.