El reto de Magaldi crece día a día

Contento. Más que en la experiencia que vivió hace un año. Fernando Magaldi entró en la línea de meta ubicada en el paseo de El ... Espolón para cerrar la sexta etapa de su reto de 2.330 kilómetros que le llevará hasta mediados de agosto. Visibilidad en el corazón de la ciudad, visibilidad a su enorme trabajo para la investigación médica de las enfermedades raras, poco habituales, esas que acaban en ocasiones en el olvido. La pasada semana mostraba sus reservas físicas ante la idea de acabar el reto; hoy no tenía dudas.

«La verdad es que estoy muy bien, en condiciones de hacer el reto sin problemas», decía el atleta después de conversar con quienes le estaban esperando en El Espolón. Magaldi recorrió tierras de Daroca y Moncalvillo en la que era su sexta etapa. Transita a una media de 63 kilómetros diarios desde que el 4 de julio arrancó uniendo Alberite y Briones. Este jueves el nexo lo establecerá entre Logroño y Santo Domingo de La Calzada, con un tramo por el Camino de Santiago, donde se encontrará con muchos peregrinos.

Esta aventura está resultando más agitada que la anterior. Hay más aficionados dispuestos a correr junto a Fernando Magaldi. Da igual la distancia, con correr, con apoyarle es suficiente. «Cuando pasaba por Daroca salía gente a la calle y decía: 'Mira, que pasa el Magaldi'. Pues sí, era yo. La gente me conoce y conoce el reto porque el apoyo de los medios de comunicación hace mucho», explicaba sonriente.

Logroño suponía una espina clavada en su corazón. El año pasada su llegada a la capital no fue como él hubiera deseado y acaba finalizando la jornada en Las Norias. No es lo mismo que hacerlo en el corazón de Logroño. Este miércoles se ha visto rodeado por mucha gente por la que corre. Allí también estaba Francisco Iglesias, edil de Deportes del Ayuntamiento de Logroño y, además, hombre vinculado desde pequeño al deporte y no precisamente el mayoritario.

«La etapa ha transcurrido de manera genial sobre todo en su primera mitad, porque la temperatura ha sido muy buena, en torno a los 22 grados. Luego ha subido y se ha notado el sol. Sale mucha humedad de la tierra», explicaba. Mañana será una nueva historia por escribir y así sucesivamente hasta el 16 de agosto, cuando completará el último metro de los 2.330.000 que pretende completar.