La Carrera Tres Parques reúne hoy a más de 200 corredores

El calendario de carreras populares de la capital riojana se reencuentra hoy con una de sus citas más clásicas, la Carrera Tres Parques, que este año en su vigésimo primera edición recupera su recorrido clásico, el que le dio nombre por recorrer los parques del Ebro, el Iregua y La Ribera.

La prueba, incluida en el calendario de Logroño Deporte, estrena ubicación tanto para su línea de salida como de meta. La parte delantera de Riojafórum ser el principio y final de las tres carreras de las que se compone la jornada.

La carrera de cinco kilómetros comenzará a las 10.30 horas. Una hora más tarde lo hará la prueba familiar; para finalizar con el 10 K, a las 12.00 horas.

La organización –el Club Maratón Rioja– anuncia que al término de las pruebas habrá una degustación de bollo 'preñao' y bebida. Además, los más pequeños podrán disfrutar con hinchables que amenizarán esta jornada de deporte en familia.

Se esperan más de dos centenares de participantes en la jornada, aunque el número puede crecer porque la inscripción no se cerrará hasta hoy mismo porque de 8.30 a 11.00 horas se podrán hacer inscripciones en el Polideportivo de La Ribera.

Campeonatos de España

Además este fin de semana, los Máster afrontan –en la localidad madrileña de Alcobendas– sus campeonatos nacionales.

Pilar Alonso afronta el Campeonato de España Máster de Pentatlon de lanzamientos. La riojana siempre es una de las grandes favoritas cuando participa en una cita de este tipo, donde ya ha sido medallista en innumerables ocasiones y posee varias plusmarcas.

Por su parte, Javier Bazo (M40) y José Ángel Bravo (M60) disputarán el Campeonato de España Máster de la milla.

Además, los fondistas también viajan a la ciudad madrileña para competir en el Nacional de 10.000 metros. La representación femenina correrá a cargo de Maru Hernáiz (F65) mientras que en hombres, lo disputarán los riojanos Nacho García Ramón (M35), Alfonso Díez (M55) y Óscar Calvé (M70).