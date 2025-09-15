LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pilar Alonso, en un lanzamiento. L. R.
Atletismo

Pilar Alonso y Maru Hernáiz, oros nacionales

Alcobendas vio subir al podio, en cuatro ocasiones, a atletas de La Rioja

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:59

La celebración de un Campeonato de España Máster ha llegado acompañada, como suele ser habitual, de una importante cosecha de medallas por parte de los ... veteranos riojanos. Alcobendas vio subir al podio, en cuatro ocasiones, a atletas de La Rioja, a pesar de que la expedición era únicamente de nueve deportistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  2. 2

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  3. 3 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  4. 4

    La UD Logroñés juega con fuego
  5. 5

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  6. 6 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  7. 7 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  8. 8

    Las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo evitarlas
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10 «Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Pilar Alonso y Maru Hernáiz, oros nacionales

Pilar Alonso y Maru Hernáiz, oros nacionales