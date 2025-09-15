Pilar Alonso y Maru Hernáiz, oros nacionales

La celebración de un Campeonato de España Máster ha llegado acompañada, como suele ser habitual, de una importante cosecha de medallas por parte de los ... veteranos riojanos. Alcobendas vio subir al podio, en cuatro ocasiones, a atletas de La Rioja, a pesar de que la expedición era únicamente de nueve deportistas.

Pilar Alonso volvió a sumar un título Máster en Pentathlón de Lanzamientos F60. La riojana era la favorita y se adjudicó el titulo con 3.521 puntos, después de derrotar en todas las pruebas a su única rival en la categoría, Purificación Carazo. La lanzadora lanzó el martillo a 29,50 metros; desplazó la bola de peso a 9,67; en disco acreditó 30.88; el martillo pesado lo envió a 12.07 m. y la jabalina a 26.14 m. para firmar una combinada impecable premiada con la medalla de oro. El otro oro de la expedición también fue para una mujer. Maru Hernáiz se alzó con el título nacional de 10.000 metros con un tiempo de 51.39,54, dieciocho segundos menos que su rival, Magdalena López, la única que se atrevió a pugnar con la multipremiada fondista de Cenicero.

Además, se colgaron también medalla Nacho García Ramón y Óscar Calvé. En ambos casos, subieron al tercer cajón. El alfareño cubrió los 10.000 metros de la categoría M35 en 32.03,77 mientras que el logroñés lo hizo en 49.51,99 en la categoría M70. Alfonso Díez estuvo cerca de subir al cajón en M55, pero tuvo que conformarse con la quinta posición. En la milla, José Ángel Bravo terminó sexto en la categoría M60.