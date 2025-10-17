La nueva edición de Haro Wine Trail contará con una carrera solidaria para Halloween

Casi 800 participantes se esperan en esta nueva edición, la tercera, del Haro Wine Trail, la última de las pruebas de la Copa de Otoño, ... por lo que será el escenario en el que todo se decida para los corredores.

Para este año, desde la organización han decidido que ya el 31 de octubre comenzarán con una carrera popular solidaria de Halloween a favor de Asprodema que tendrá un recorrido de 1,5 kilómetros y se realizará en el exterior del estadio Luis de la Fuente.

La carrera del 1 de noviembre contará con otra de las novedades que será la de situar el punto de salida desde Villalba de Rioja, con meta en la plaza de la Paz de Haro.

Las pruebas darán inicio a las 9.30 horas para la carrera 'Reserva' de 26 kilómetros, 9.50 para la marcha 'Tempranillo' de 14 kilómetros y 10.30 para la carrera 'Crianza' de 17 kilómetros.

Asimismo, también habrá actividades como la de 'pinta tu dorsal' o hinchables para los más pequeños en la plaza de la Paz. Los mayores podrán disfrutar de una degustación de panceta o una cata de vinos de Rioja, así como la música de la charanga Wesykes o de Zeus Ochoa dj.

El domingo, además, se realizará un tour jarrero de 12 a 13.30 horas y desde el 27 al 31 de octubre estará disponible en las piscinas climatizadas la exposición 'Fotografiando el Trail'.