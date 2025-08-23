Nani Abderrazak y Virginia Quellca ganan la carrera de Calahorra

Ayer se disputó la carrera Ciudad de Calahorra que ganó Nani Abderrazak (Calahorra). En segundo lugar entró Javier Bazo Merino (Real Sociedad) que disputó la ... primera posición hasta los últimos metros, cuando Nani se mostró más veloz en un sprint muy aplaudido por el público. El tercero fue Yassine Wessari (HiberRioja) en categoría masculina.

Entre las atletas femeninas Virginia Quellca Mamani (Cabanillas) cruzó la línea de meta en primer lugar, seguida por Deysi Gutiérrez (Calagurris) y Ainhoa Amat Remírez (Añorbe).

Tanto la salida, que tuvo lugar a las 20.00 horas, como la meta, estaban en la Plaza del Raso. En la prueba general podían correr desde nacidos en 2013 y constaba de un recorrido urbano de 3.000 metros por la calle Grande, Mártires, Gallarza, Avenida de Valvanera y regreso por las calles Bebricio, Mártires y Grande hasta llegar al Raso. Este evento deportivo popular cumplió ayer cuarenta y una ediciones y forma parte de los actos previos a las fiestas patronales de Calahorra en honor a San Emeterio y San Celedonio que comenzarán el próximo lunes. La carrera está organizada por el Ayuntamiento y el club Calagurris Atlético, que repartieron trofeos entre los tres mejores clasificados absolutos en las categorías masculina y femenina, cuya inscripción costaba 3 euros.

También hubo medallas para todos los menores que corrieron, con participación gratuita, a partir de las 20.30 horas. En este caso compitieron unos 150 chavales, según indicaron los responsables de la cita deportiva, entre prebenjamines (nacidos en 2018 y 2019), benjamines (2016 y 2017) y alevines (2014 y 2015) con distancias de 500 y 100 metros.