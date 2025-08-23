LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nani Abderrazak, al llegar a la meta, ayer en Calahorra. SANDA

Atletismo

Nani Abderrazak y Virginia Quellca ganan la carrera de Calahorra

La prueba absoluta de 3 kilómetros de recorrido urbano contó con 186 participantes y en las infantiles hubo 150 en diferentes distancias

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:44

Ayer se disputó la carrera Ciudad de Calahorra que ganó Nani Abderrazak (Calahorra). En segundo lugar entró Javier Bazo Merino (Real Sociedad) que disputó la ... primera posición hasta los últimos metros, cuando Nani se mostró más veloz en un sprint muy aplaudido por el público. El tercero fue Yassine Wessari (HiberRioja) en categoría masculina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  2. 2

    «Quiero que se sepa toda la verdad»
  3. 3 Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  4. 4

    El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca
  5. 5 Matan a perdigonazos a un gato que estaba en el interior de la finca de su dueña en Haro
  6. 6

    Por qué el lago riojano más alto se está volviendo verde
  7. 7 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un camión en la N-113, cerca de Valverde
  8. 8

    Urdiales vuelve a coronarse en Bilbao
  9. 9 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  10. 10

    Rescatado Villa, el perro abandonado en Villamediana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Nani Abderrazak y Virginia Quellca ganan la carrera de Calahorra

Nani Abderrazak y Virginia Quellca ganan la carrera de Calahorra