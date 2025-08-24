LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Participantes en la carrera de Agoncillo. Alejandro Ágreda
Atletismo

Moral y Quellca cosechan la victoria en las Huertas del Ebro

El riojano y la navarra se imponen con claridad en la prueba de Agoncillo

La Rioja

Domingo, 24 de agosto 2025, 20:23

El riojano Alberto Moral y la navarra Virginia Quellca han logrado la victoria en la carrera Huertas del Ebro celebrada este domingo en Agoncillo. El recorrido, de 10 kilómetros y prácticamente llano, combinaba el entorno urbano con los caminos de ribera.

Moral ha sido, con claridad, el más rápido y ha llegado en solitario con un tiempo de 32.52 minutos. Durante la primera parte de la prueba ha intentado seguir su ritmo el también riojano Javier Ochoa (34.06), segundo. Tercero ha sido Sergio Tejada (34.53), que se ha hecho con el premio de mejor local. Cuarto ha sido Alejandro Olivares y quinto, Miguel Ángel Ezquerro, todos corredores riojanos.

En cuanto a la categoría femenina, la primera ha sido Virginia Quellca, de Cabanillas, con un tiempo de 41.44 minutos, seguida de la logroñesa Reyes Moreno (47.06) e Isabel Laguarta (48.29), segunda y tercera, respectivamente. La mejor local ha sido Sonia Zorzano.

La organización de la prueba, liderada por el Ayuntamiento de Agoncillo y que donará la recaudación de las inscripciones a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Rioja, también ha otorgado premio al corredor más veterano, que ha sido Mario Ciércoles, y al primer clasificado en la marcha de 5 kilómetros, Denis Cociuban.

